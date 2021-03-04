Сума в 20 мільярдів гривень – це ті справи, які Національне антикорупційне бюро розслідує через зловживання саме на державних підприємствах. Такі організації є основою корупції в Україні.

Про державні підприємства та приватизацію в'язниць в ефірі програми розповів голова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко.

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Про держпідприємства

Державні підприємства – це дійсно найбільше джерело корупції взагалі в Україні. Приватний власник краще дбає, тому що це його (власність – 24 канал).

Тому що ми, як громадяни, є акціонерами цієї держави, але не маємо прямого управління цими державними підприємствами. Туди призначають директорів, які теж по-різному ним керують.

До речі! Ви можете долучитися до опитування 24 каналу та висловити думку про те, чому держпідприємства раптом стають прибутковими після приватизації.

Про приватизацію в'язниць

Ми якраз починаємо програму приватизації старих тюрем. До цього не було ініціативи. Зараз Міністерство юстиції сказало, що вони є органом управління пенітенціарними службами.

Здається, 78 територій, де раніше були тюрми, дійсно в жахливому стані.

Наразі починаємо перші аукціони в Ірпені, потім в Одесі. Частина цих грошей піде на побудову нових пенітенціарних закладів з людськими умовами. Політична воля важлива, але потрібна ще й мотивація.

Дивіться повний випуск програми "6/9" на 24 каналі: відео

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Якщо раніше нам вдалося це зробити як виняток для тюрем (коли частина від отриманих на приватизації грошей піде на побудову нових), то зараз ми розробили взагалі новий законопроєкт.