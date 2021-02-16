У Держохороні пояснили, чому не надали відео з кнопкодавством

В Управлінні Державної охорони заявили, що оприлюднення відео з кнопкодавством за призначення Сергія Шкарлета не належить до їхньої компетенції. Насправді власником "зниклого" відео є Апарат Верховної Ради.

Що про відео кажуть у Держохороні

ЗМІ поширили інформацію "зникнення" відео з сесійної зали Ради та нібито підтвердження зазначеного факту представниками УДО.

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Відповідні заяви не відповідають дійсності та містять неправдиві й маніпулятивні відомості,

– заявили у Держохороні.

Згідно з законом "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" одним із способів здійснення державної охорони є оснащення об'єктів технічними засобами охорони. Це виконується за рахунок коштів юридичних осіб, в користуванні яких ці об'єкти перебувають.

"Оснащенням адміністративних будинків, де працює Верховна Рада, здійсюється коштом передбаченм у Держбюджеті на забезпечення діяльності парламенту. У зв'язку з цим, власником такої інформації є Апарат Верховної Ради", – наголосили в УДО.

Що відомо про кнопкодавство під час призначення Шкарлета