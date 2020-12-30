Державна казначейська служба України повністю профінансувала грантові програми від Українського культурного фонду (УКФ) та Українського інституту книги (УІК). Це зробили для підтримки індустрії під час кризи.

Відповідний закон щодо держпідтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу Президент України Володимир Зеленський підписав у липні 2020 року. Про це повідомили на сайті міністерства культури інформаційної політики.

Читайте також Олексій Гуськов потрапив до "чорного списку" Мінкульту: що російський актор говорив про Україну

Хто отримав підтримку

У межах механізмів, передбачених цим законом, державну підтримку отримали сотні організацій, які зазнали збитків в умовах коронакризи, зі сфери:

культури;

креативних індустрій;

туризму.

Зокрема, УКФ надав гранти 858 інституціям на суму понад 520 мільйонів гривень, а УІК уклав 94 договори інституційної підтримки на загальну суму 81,42 мільйона гривень,

– зазначили у пресслужбі Офісу Президента України.

Перші програми інституційної підтримки

Такі програми інституційної підтримки в Україні впровадили вперше. Законодавчу базу розробляло Міністерство культури та інформаційної політики спільно з комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. Реалізовувалася підтримка через УКФ та УІК.

"Чудова новина на кінець року. Механізм реалізовувався вперше, а від того непросто та із затримками, але разом ми випрацювали алгоритм грантів інституційної підтримки, який ще до того ніколи не працював у нашій країні", – відзначив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Відзначимо! За інформацією Українського культурного фонду, який приймав і опрацьовував заявки на грантову підтримку, від Мінкульту подалося 1 210 проєктів.

В ОП наголосили, що в такий спосіб у 2020 році вдалося не лише надати реальну безповоротну фінансову допомогу представникам культури, туризму та креативних індустрій під час кризи, а й напрацювати механізм надання інституційної підтримки. Він може ефективно використовуватися надалі.