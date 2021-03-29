Державна служба геології та надр України анулювала спеціальні дозволи на користування надрами 19 компаній. Зробили це на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони, яке указом затвердив Володимир Зеленський.

Згідно з документом РНБО, який підписав президент, персональні економічні та інші обмежувальні заходи безстроково застосували щодо 19 компаній.

Раніше Зеленський анулював ліцензії 19 компаній на користування українськими надрами

Спецдозволи яких компаній анулювали Держгеонадра

"Гео Коннект";

"ЕджейнМакро";

"Глобал Гео Інвест;

"Транс Сет Гео";

"Еко Газ Альянс";

"Епівал Енерджи";

"ГеоПост";

"Юноліт Ойл";

"Профі Нафт";

"ГеоТаргент";

"Надра Прайд";

"Бест Гео Тех";

"Гео Стенс";

"Надра Вест Груп";

"Гео Форс Ойл";

"Бест Оіл Компані";

"Надрапростір";

"Гео Вертикаль";

"Інфо Гео Тренд".

Увага РНБО до сфери надрокористування не є випадковою, адже ця галузь є однією з ключових у національній економіці та провідною в наповненні державного бюджету,

– зазначив голова Держгеонадр Роман Опімах.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов повідомив про введення санкцій щодо 19 компаній, які проходять у справі компанії "Голден Деррік.

Довідка. "Голден Дерік" за часів президентства Віктора Януковича була близькою до ексміністра Едуарда Ставицького. Компанія без конкурсів отримала 3 десятки родовищ на Полтавщині. Після зміни влади вона втратила ліцензії, але змогла більшу частину їх відсудити, що збіглося зі зміною власників фірми.