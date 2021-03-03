Кадрові зміни: у Держгеокадастрі призначили нового виконувача обов'язків

Кабінет Міністрів під час засідання ухвалив кілька кадрових рішень. Урядовці призначили нового виконувача обов'язків голови Держгеокадастру та його заступника.

Тимчасовим очільником Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру став Сергій Завадський. Про це написав на своїй сторінці представник уряду в Кабінеті Міністрів Василь Мокшан.

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Він зазначив, що ще одним важливим кадровим рішенням від Кабінету Міністрів є призначення нового заступника Держгеокадастру – Олега Пілата.

Додатково у Кабміні визнали, попередні рішення про призначення більше не є чинними.

Що відомо про Сергія Завадського За даними сервісу YouControl, новий тимчасовий очільник Держгеокадастру раніше обіймав посаду першого заступника начальника головного управління Держгеокадастру в Полтавській області.