Кадрові зміни: у Держгеокадастрі призначили нового виконувача обов'язків

3 березня 2021 , 16:44
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Джерело:

Фейсбук Василя Мокана

Кабінет Міністрів під час засідання ухвалив кілька кадрових рішень. Урядовці призначили нового виконувача обов'язків голови Держгеокадастру та його заступника.

Тимчасовим очільником Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру став Сергій Завадський. Про це написав на своїй сторінці представник уряду в Кабінеті Міністрів Василь Мокшан.

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Він зазначив, що ще одним важливим кадровим рішенням від Кабінету Міністрів є призначення нового заступника Держгеокадастру – Олега Пілата.

Додатково у Кабміні визнали, попередні рішення про призначення більше не є чинними.

Зверніть увагу! Раніше відомствоочолював Олексій Пінчук. Його теж призначали рішенням уряду для тимчасового виконання обов'язків.

Що відомо про Сергія Завадського

За даними сервісу YouControl, новий тимчасовий очільник Держгеокадастру раніше обіймав посаду першого заступника начальника головного управління Держгеокадастру в Полтавській області.