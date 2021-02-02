Нададуть військову та економічну допомогу: у Держдепі США підсумували розмову з Кулебою

2 лютого 2021 , 08:41

У Держдепі США підсумували розмову держсекретаря Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби. Сторони обговорили боротьбу з корупцією в Україні, врегулювання російської агресії та подолання коронавірусу.

Джерело: Державний департамент США

Розмова Блінкена та глави Міністерства закордонних справ України Кулеби відбулася у понеділок, 1 лютого.

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Що сказав Блінкен

  • Україні необхідно зберегти прогрес у боротьбі з корупцією.
  • Пріоритетом також є забезпечення верховенства права й економічних реформ. Вони допоможуть зміцнити українські інституції. Це стане початком світлого майбутнього і розквіту для усіх українців.
  • Україна має двопартійну підтримку у США. Там наголошують на пріоритеті суверенітету та територіальної цілісності країни.
  • Окрім того, у США підтримують євроатлантичні прагнення України.

Що ще відомо про розмову

  • Держсекретар пообіцяв Україні військову та економічну допомогу.
  • Кулеба і Блінкен також обговорили способи дипломатичного врегулювання російської агресії на Донбасі.
Зверніть увагу! Посаду держсекретаря США Блінкен обійняв 26 січня 2021 року.