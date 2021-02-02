Нададуть військову та економічну допомогу: у Держдепі США підсумували розмову з Кулебою
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У Держдепі США підсумували розмову держсекретаря Ентоні Блінкена та Дмитра Кулеби. Сторони обговорили боротьбу з корупцією в Україні, врегулювання російської агресії та подолання коронавірусу.
Джерело: Державний департамент США
Розмова Блінкена та глави Міністерства закордонних справ України Кулеби відбулася у понеділок, 1 лютого.
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Що сказав Блінкен
- Україні необхідно зберегти прогрес у боротьбі з корупцією.
- Пріоритетом також є забезпечення верховенства права й економічних реформ. Вони допоможуть зміцнити українські інституції. Це стане початком світлого майбутнього і розквіту для усіх українців.
- Україна має двопартійну підтримку у США. Там наголошують на пріоритеті суверенітету та територіальної цілісності країни.
- Окрім того, у США підтримують євроатлантичні прагнення України.
Що ще відомо про розмову
- Держсекретар пообіцяв Україні військову та економічну допомогу.
- Кулеба і Блінкен також обговорили способи дипломатичного врегулювання російської агресії на Донбасі.
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