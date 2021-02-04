Держдеп США: "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку

У США наголосили, що "Північний потік-2" підриває трансатлантичну безпеку. Крім того. будівництво газопроводу посилює вплив Росії на союзників Штатів.

Джерело: DPA

Газопровід підірве енергетичну безпеку Європи. Він може зробивши Німеччину та інших союзників занадто залежними від поставок російських енергоносіїв. Про це заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

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Що ще сказав Прайс

США продовжуватимуть контролювати будівництво трубопроводу та можуть накласти нові санкції.

Ми будемо відстежувати діяльність по завершенню будівництва або сертифікації трубопроводу, і якщо така діяльність буде мати місце, ми винесемо рішення про застосовність санкцій,

– додав прессекретар.