Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2021
Верховна Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021 у другому читанні. За відповідний законопроєкт проголосували 289 нардепів.
Проти головного кошторису країни проголосували 37 парламентарів. Утримались – 16. Про це повідомляє 24 канал.
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Як голосували по фракціях:
- "Слуга народу" – 225;
- ОПЗЖ – 0;
- "Європейська Солідарність" – 0;
- "Батьківщина" – 12;
- "За майбутнє" – 21;
- "Голос" – 0;
- "Довіра" – 20;
- Позафракційні – 11.
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Коротко про бюджет-2021:
- Доходи Держбюджету-2021 – 1 092 мільярди гривень,
- Видатки Держбюджету-2021 – 1 347 мільярдів гривень
- Дефіцит Держбюджету-2021 – 246,6 мільярда гривень.
Загалом у рамках бюджетних висновків враховано парламентські пропозиції на суму 14 мільярдів гривень,
– зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко у Раді.
У бюджеті також передбачили:
- збільшення видатків на охорону здоров'я, закупівлю вакцин від коронавірусу,
- індексацію пенсій та доплат для пенсіонерів віком більше ніж 75 років;
- зростання зарплат медикам – на 30%;
- вчителям – на 26%: учителі без категорії отримуватимуть 9 511 гривень, вчителі вищої категорії – 13 400.
Видатки на Офіс Президента у порівнянні з першим читанням скоротили на 273 мільйони в українській валюті.
Також зменшили видатки на освіту – на 4 мільярди, на пенсійний фонд – на 8 мільярдів. Підвищили податки для фізичних осіб-підприємців.
Коротко про видатки на органи влади:
- Офіс Президента – 1 266, 8 мільйона гривень;
- Секретаріат Кабміну – 1 123,8 мільйона гривень;
- Апарат Верховної Ради – 2 535,6 мільйона гривень;
- Офіс Генпрокурора –1 153,9 мільйона гривень;
- СБУ – 1 495,9 мільйона гривень;
- МВС – 9 830,3 мільйона гривень.
Бюджет-2021: пенсії, зарплати та прожитковий мінімум / Інфографіка 24 каналу
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