Верховна Рада 15 грудня схвалила Держбюджет-2021 у другому читанні. За відповідний законопроєкт проголосували 289 нардепів.

Проти головного кошторису країни проголосували 37 парламентарів. Утримались – 16. Про це повідомляє 24 канал.

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Як голосували по фракціях:

"Слуга народу" – 225;

ОПЗЖ – 0;

"Європейська Солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 12;

"За майбутнє" – 21;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 20;

Позафракційні – 11.

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Коротко про бюджет-2021:

Доходи Держбюджету-2021 – 1 092 мільярди гривень,

Видатки Держбюджету-2021 – 1 347 мільярдів гривень

Дефіцит Держбюджету-2021 – 246,6 мільярда гривень.

Загалом у рамках бюджетних висновків враховано парламентські пропозиції на суму 14 мільярдів гривень,

– зазначив очільник Мінфіну Сергій Марченко у Раді.

Важливо! Мінімальна зарплата у 2021 році збільшиться до 6 тисяч гривень з 1 січня та 6,5 тисячі – з 1 грудня. Мінімальна пенсія зросте на 165 гривень і становитиме 1 934 гривні – з 1 грудня 2021. Курс долара заклали у розмірі 29,1 гривні за долар.



Прожитковий мінімум на одну людину у розрахунку на місяць з 1 січня 2021 року становитиме 2 189 гривень, з 1 липня – 2 294 гривні, з 1 грудня – 2 393 гривні.

У бюджеті також передбачили:

збільшення видатків на охорону здоров'я, закупівлю вакцин від коронавірусу,

індексацію пенсій та доплат для пенсіонерів віком більше ніж 75 років;

зростання зарплат медикам – на 30%;

вчителям – на 26%: учителі без категорії отримуватимуть 9 511 гривень, вчителі вищої категорії – 13 400.

Зверніть увагу! Зарплати військовослужбовцям та працівникам ЗСУ не змінили.

Видатки на Офіс Президента у порівнянні з першим читанням скоротили на 273 мільйони в українській валюті.

Також зменшили видатки на освіту – на 4 мільярди, на пенсійний фонд – на 8 мільярдів. Підвищили податки для фізичних осіб-підприємців.

Коротко про видатки на органи влади:

Офіс Президента – 1 266, 8 мільйона гривень;

Секретаріат Кабміну – 1 123,8 мільйона гривень;

Апарат Верховної Ради – 2 535,6 мільйона гривень;

Офіс Генпрокурора –1 153,9 мільйона гривень;

СБУ – 1 495,9 мільйона гривень;

МВС – 9 830,3 мільйона гривень.

Бюджет-2021: пенсії, зарплати та прожитковий мінімум / Інфографіка 24 каналу