Загострення конфлікту на Донбасі стосується саме того, що війна не закінчилася, хоча Україну намагалися в цьому переконати через режим тиші. Ворог настільки агресивний, що він просто очікував і наносив удар, коли йому вигідно.

Таку думку висловив колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос. Він зазначив, що росіяни знову будуть вмикати "рівень загрози" і цим шантажувати керівництво України.

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"Ми повинні чітко зрозуміти, що тільки з сильною державою агресивний ворог може вести перемовини. Наразі ми не сильна держава, нами маніпулюють і керівництвом нашої держави також маніпулюють", – сказав Кривонос.

Що має передбачати держполітика в умовах конфлікту

Він додав, що питання потужності України стосується нарощення обороноспроможність і мовиться не тільки про Збройні сили, тому що вони не можуть бути сильними, якщо економіка – слабка. Сергій Кривонос зазначив, що в умовах світової кризи державна політика має бути націлена на:

підтримку внутрішнього виробника;

підвищення рівня експорту;

захист інвесторів, які допомагають країні;

питання обороноздатності;

захист проти інформаційної пропаганди;

військова підготовка населення.

Колишній заступник секретаря РНБО зауважив, що важливим є підняття рівня довіри стратегічних партнерів.

Треба чітко зрозуміти, що влада має бути відвертою з суспільством і перестати обіцяти нереальне. За останні півтора року дуже часто обіцяли те, що не змогли і теоретично не могли виконати,

– сказав Кривонос.

Зверніть увагу! Засідання РНБО анонсували на 19 лютого. Частину питань на ньому розглянуть у закритому режимі.

Загострення війни на Донбасі у 2021 році: коротко