Чоловіка з Індії продавав державні таємниці розвідці Пакистану. Він сказав слідчим, що його "заманили фотографіями оголених жінок".

Обвинувачений заявив, що його жадібність до таких фотографій змусила його "продавати" конфіденційну військову інформацію. Про це повідомляє India Today.

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В чому його звинувачують

Поліція вже заарештувала 42-річного Сатьянараяна Палівала – жителя міста Джайсалмер. Він протягом довгого часу з фейкового аккаунту спілкувався з дівчатами. Хоча це лише він так думав.

Насправді він потрапив у "пастку" і спілкувався з представниками пакистанської розвідки, які сиділи начебто з профілів гарячих дівчат.

Коли їхнє спілкування "переходило на новий рівень", то розвідка заманювала Палівала відвертими еротичними фотографіями. Спокусливі світлини чоловік отримував в обмін на додаткову інформацію про рух армії в прикордонних районах та про розташування полігонів.

"Жага до фотографій"

Чоловік визнав свою провину і попросив вибачення. Він розповів, чому зливав все більше і більше інформації.

Жадібність до оголених тіл змусила мене зрадити свою країну,

– розповів Палівал.

У телефоні чоловіка знайшли безліч армійських документів. Він зізнався, що контактував з агентом пакистанської спецслужби та володів конфіденційною військовою інформацією. Зараз на індуса чекає ґрунтовна розмова з поліцією, розвідниками і військовими Індії. Його звинувачують у шпигунстві.