Держава захищатиме громадян-викривачів корупції: Рада схвалила закон

Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо упорядкування питань захисту викривачів. Він має прямий зв'язок зі схваленим у 2019 році законом щодо викриття корупції та має на меті захист викривачів від переслідування.

Джерело: 24 канал

Законопроєкт був схвалений Верховною Радою під час пленарного засідання 4 лютого.

Варто знати Набув чинності закон про викривачів корупції: що він передбачає

Рішення загалом підтримали 253 депутати, проти – 8, утримались – 79.

Що передбачає закон

Після схвалення закону про викривачів корупції виникло питання щодо захисту таких людей після їхніх викриттів. Тож на порядку денному з'явилося відповідне питання. Схвалений законопроєкт передбачає:

анонімність викривачам корупції;

захист викривачів від переслідування на роботі – звільнення або зміну посади, що не пов'язане з професійною діяльністю;

захист інформації, наданої викривачем правоохоронним органам (у цьому разі – НАЗК);

правовий захист викривачів корупції через адвокатів безоплатної правової допомоги (державних адвокатів);

створення Єдиного порталу повідомлень викривачів при НАЗК.

Найбільше обговорення під час розгляду законопроєкту викликали норми щодо повідомлень про корупцію від анонімів. Окремі депутати переконані, що це – "повернення до сталінських часів", коли викриття корупції переросте в "доноси".

Натомість інші депутати наполягали, що громадянам слід надати право подавати анонімні повідомлення, а ось вже коли вони захочуть отримати офіційний статус викривача й відповідні гарантії та преференції – повинні персоніфікуватися.

Можливість анонімного повідомлення про корупцію зрештою таки залишили в законопроєкті, адже ці правки не підтримали депутати від "Голосу" й "Слуги народу".

Викривачі корупції можуть претендувати на винагороду. Та лише в тому разі, якщо розмір цієї корупції становить щонайменше 5 тисяч прожиткових мінімумів. Станом на початок 2021 року це щонайменше 11 мільйонів 350 тисяч гривень.Розмір винагороди становить 10% від розміру корупційного злочину, але не більше як розмір 3 тисяч мінімальних зарплат. Тобто, не більш як 18 мільйонів гривень.