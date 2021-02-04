Держава захищатиме громадян-викривачів корупції: Рада схвалила закон
Верховна Рада України схвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт щодо упорядкування питань захисту викривачів. Він має прямий зв'язок зі схваленим у 2019 році законом щодо викриття корупції та має на меті захист викривачів від переслідування.
Джерело: 24 канал
Законопроєкт був схвалений Верховною Радою під час пленарного засідання 4 лютого.
Варто знати Набув чинності закон про викривачів корупції: що він передбачає
Рішення загалом підтримали 253 депутати, проти – 8, утримались – 79.
Що передбачає закон
Після схвалення закону про викривачів корупції виникло питання щодо захисту таких людей після їхніх викриттів. Тож на порядку денному з'явилося відповідне питання. Схвалений законопроєкт передбачає:
- анонімність викривачам корупції;
- захист викривачів від переслідування на роботі – звільнення або зміну посади, що не пов'язане з професійною діяльністю;
- захист інформації, наданої викривачем правоохоронним органам (у цьому разі – НАЗК);
- правовий захист викривачів корупції через адвокатів безоплатної правової допомоги (державних адвокатів);
- створення Єдиного порталу повідомлень викривачів при НАЗК.
Найбільше обговорення під час розгляду законопроєкту викликали норми щодо повідомлень про корупцію від анонімів. Окремі депутати переконані, що це – "повернення до сталінських часів", коли викриття корупції переросте в "доноси".
Натомість інші депутати наполягали, що громадянам слід надати право подавати анонімні повідомлення, а ось вже коли вони захочуть отримати офіційний статус викривача й відповідні гарантії та преференції – повинні персоніфікуватися.
Можливість анонімного повідомлення про корупцію зрештою таки залишили в законопроєкті, адже ці правки не підтримали депутати від "Голосу" й "Слуги народу".
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