Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що 2021 рік держава повинна оголосити роком української мови. Крім того, слід запровадити суворий контроль за мовними квотами на радіо і телебаченні.

Що сказав Кремінь

Держава повинна якнайшвидше затвердити програму сприяння опануванню державної мови. Про це Кремінь заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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У глобальному вимірі держава має оголосити 2021-й роком української мови. Це не питання освіти або науки. Це питання національної безпеки гуманітарного рівня,

– сказав Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що державна мовна політика має зміцнюватися, а також бути фундаментальною, відкритою та багатофункціональною.

Як зробити мову цікавою для молоді

Для того, щоб молодь почала спілкуватися українською, слід створити кращі умови для мови. Це, за словами Кременя, означає, що слід неухильно виконуватися освітнє законодавство.

Крім того, потрібно збільшити державну підтримку культури та стати на захист української літератури і зберегти творчі спілки.

І останнє, на що дуже реагує українська молодь, це українофобія окремих чиновників і на мовному, і на світоглядному рівнях,

– наголосив омбудсмен.

Кремінь підкреслив, що недалекоглядність деяких політиків – це ознака відсутності елементарних знань, державних поглядів і культури.

Зверніть увагу! З 16 січня 2021 року уся сфера обслуговування в Україні повинна здійснюватися державною мовою. Це стосується також освітніх послуг – занять у секціях, гуртках тощо. Втім, якщо клієнт сам попросить обслуговувати його іншою мовою, то це буде дозволено.