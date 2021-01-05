"Слуги народу" пропонують у 10 разів збільшити грошовий поріг, за якого незаконне збагачення розслідує НАБУ. Тобто, депутати Зеленського, щойно залучивши гроші на обіцянці МВФ, одразу пробують кинути західних партнерів.

Ви вже, мабуть, втомилися читати, як генпрокурорка Зеленського знищує ключові справи НАБУ: "Роттердам+", Татарова, Бахматюка, "Привату" Коломойського і так далі. В більшості випадків Венедіктова це робить зловживаючи відсутністю керівника САП. Але раніше чи пізніше такий керівник з'явиться, а потреба блокувати – продавати вже розслідування справи НАБУ – не зникне. Більше – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Тож команда Зеленського вирішила підійти до цього питання системно – дати Венедіктовій право забирати "на перевірку" справи НАБУ і САП.



Зробити це хотіли продовж останніх парламентських тижнів. Але тоді якраз переговори з МВФ тривали, тож спробу перенесли на сам кінець року. Мовиться про законопроєкт №3009а.

"Слуги" пропонують збільшити грошовий поріг, за якого незаконне збагачення розслідує НАБУ

"Слуги народу" вирішили – якщо гуляти, то гуляти. І в тому ж законопроєкті пропонують у 10 разів збільшити грошовий поріг, за якого незаконне збагачення розслідує НАБУ. Зараз такий поріг становить трохи більше, ніж мільйон гривень. "Слуги" Зеленського пропонують підвищити його до 10,5 мільйонів гривень. Тобто в 10 разів.

Якщо депутати аж так збільшать поріг для слідства НАБУ, то більшість випадків незаконного збагачення, скоєні на меншу суму, будуть розслідуватися аваківською поліцією або ручним ДБР.

Зверніть увагу! За попередньої редакції норми поліція могла розслідувати незаконне збагачення. Втім за понад 4 роки спромоглася скерувати до суду 0 справ за цією статтею.

Оскільки владі Зеленського, схоже, начхати як на експертні, так і на ціннісні аргументи, доводиться переконувати грошима. У разі прийняття цього закону, МВФ гроші просто не дасть.

Тому що українська влада прямо порушить зобов'язання, які зовсім недавно сама ж підписала. Цитую підписаний, зокрема, Зеленським меморандум МВФ, який депутати президента збираються порушити:

"Ми забезпечимо, щоб НАБУ, САП та Антикорупційний суд утримували свою незалежність … щоб забезпечити ефективні та надійні розслідування, звинувачення та судовий розгляд справ щодо корупції на високому рівні." І звідти ж: "Ми забезпечимо автономність САП".

► Чи знають президент і спікер, що їхні депутати збираються кинути західних партнерів? Точно знають.

► Чи вони їх будуть зупиняти? Я думаю, що без волі президента і спікера цей закон не потрапив би навіть в порядок денний Ради. А він туди втрапив.

►Чи вдасться їм усім разом кинути МВФ? Цій, пробачте, політичній шпані, кинути провідну фінансову інституцію цивілізованого світу? МВФ з цікавістю і легким інтересом спостерігає за цими спробами. Таке враження, що це їм, а не уряду потрібні гроші.

У підсумку, Володимир Зеленський вчергове вдарить по своїй репутації в очах ключових міжнародних гравців. Немає проблем – його вибір.

У мене питання – що він і, на жаль, ми всі будемо робити, коли втомлений цими кидками Захід від нас відвернеться? Розігнати протести українців проти спроб взяти гроші в Росії точно не вдасться. Доведено спробами попередніх розумників з Банкової. А іншого варіанту в Зеленського не залишиться.

Зеленським розчаровані не тільки українці

Особливо, безперспективна ця історія для чинного президента у світлі тотального розчарування ним виборцями. 42% українців вважають Зеленського розчаруванням 2020 року.

Справедливості заради: це ж опитування показало, що 20% опитаних вважають Зеленського політиком року. Проте це вдвічі менший показник, ніж у 2019. Дуже сумна для Зеленського динаміка втрати довіри.

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До речі, розчаровані Зеленським не лише українці. Рік закінчився вкрай критичними матеріалами про нього в провідних світових медіа. Наприклад, ключовий для глобальних інвесторів Bloomberg дав велику статтю про те, як "Зеленський програє боротьбу з корупцією" і "втрачає авторитет". Це були цитати зі статті.

"Крім демонстрації своєї недосвідченості, відкат назад ставить під сумнів майбутнє нації" – це речення показує, як погано зі сприйняттям Зеленського на Заході.

На жаль, таке сприйняття президента західними партнерами – це проблема не лише Зеленського, а й всієї країни.

І саме з таким сприйняттям української влади світ входить у 2021 рік. Рік, який навряд чи буде простішим, ніж 2020.