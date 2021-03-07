Група Разумкова: як депутати зекономили мільярди Коломойському та Ахметову

Джерело:Bihus.Info на 24 каналі
У Верховній Раді з'явилася одна група депутатів, голосування якої збігаються з інтересами Ріната Ахметова. Парламентарі вже зекономили олігарху десятки мільярдів гривень.
Крім цього, народні депутати також зекономили мільярди гривень і Ігорю Коломойському. Детальніше про це – читайте далі.
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Міністерство екології написало законопроєкт, суть якого – підприємства зобов'язані встановити сучасні системи очищення, щоб менше забруднювати повітря і воду.
Однак Верховна Рада командно провалила голосування за цей документ. Руками групи Ріната Ахметова і частково – групи Ігоря Коломойського. Журналісти Bihus.Info ще в січні детально розібрали, які нардепи за якого з цих олігархів грають.
Міністерство екології ще у 2019 році склало офіційний список найбільших забруднювачів довкілля. На лідерських позиціях – нечуже Коломойському, хоча й державне "Центренерго" з кількома бруднючими теплоелектростанціями.
І ще – Нікопольський феросплавний завод, який теж належить Коломойському.
Це пояснює, чому умовна група Коломойського провалювала законопроєкт, але також пояснює, чому робила це тільки частково.
Бо бруднішими, як не крути, є підприємства Ахметова. Компанії, які викидають найбільше наземних відходів:
Підприємства Ахметова лідирують в рейтингу забруднювачів повітря й води. І ось це пояснює, чому мандати з групи Ахметова провалювали законопроєкт повністю.Зверніть увагу! Всі ці десятки підприємств олігарха мали б поставити на заводи найсучасніші фільтри. За оцінкою депутатів з профільного комітету, витратити на модернізацію всіх підприємств зі списку довелося б мільярд доларів.
Але ж не для цього в Ахметова-Павлюка плекали і однойменну групу нардепів творили.
У групі – приблизно 30 народних обранців, частина з яких регулярно навідується в офіс до свого таємного куратора групи Іллі Павлюка.
Ілля Павлюк / Фото "Ділова столиця"
Ходять, сидять, йдуть в Раду і практично завжди голосують, як треба Ахметову. І одразу ж пересідають на нові елітні автомобілі. Але вони точно дешевші ніж мільярд доларів на фільтри.
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До речі, юристи Bihus.Info після того, як журналісти з'ясували, що до Павлюка регулярно ходять нардепи, подали заяву в ГПУ. І там уже відкрили кримінальну справу "за втручання в діяльність державного діяча".
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За "встановлення сучасних фільтрів на заводи і електростанції" депутати з групи "Ахметова-Павлюка" або голосували "проти", або взагалі не голосували.
Як депутати голосували за законопроєкт №4167 / Bihus.Info
А ось як не голосували депутати з орбіти Коломойського:
Але крім цих двох груп, є ще одна, менш очевидна – група Разумкова. Так, Дмитра. Так спікера. Така в парламенті тепер теж є, хоч і не офіційно.
І ця група, як і спікер Верховної Ради, не голосує за чистіше повітря.
Депутати групи Разумкова / Фото Bihus.Info
В кулуарах, вже давно ходили розмови, що голова Верховної Ради дуже зблизився з олігархом. За руку поки не ловили, але якісь ознаки вже зафіксували. Наприклад, Разумков якось зачастив на один з телеканалів Ахметова.
Ця спікерська група, схоже, вже не вперше голосує синхронно з інтересами Ахметова. Наприклад, пліч-о-пліч з павлюківцями провалювали невигідне для Ахметова призначення міністром енергетики Юрія Вітренка. Не голосували всі рази.
Умовна група Разумкова не величезна, але й на "екозаконопроєкт" не вистачило всього 5 голосів. "Золоті акції" ніхто не скасовував.
Сам спікер Ради в інтерв'ю "Бабелю" заперечував, що якось пов'язаний з Ахметовим. А депутати, яких колеги допитують про їхні рішення, теж удають, що просто стояли поруч з тими, хто голосував за олігарха.
Добре, дружно провалили законопроєкт, який змусив би олігархів витратитися на екологічність. Далі що? Джерела Bihus.Info в комітеті кажуть, що тепер олігархічні групи дружно вимагають ухвалення іншого. Його суть – "ти встанови дороге обладнання, а держава – поверне тобі кошти".
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Буде створено "екологічний фонд", з якого і відшкодовуватимуть модернізацію. Іронічно, що наповнюватись він має нібито за штрафи з найбільших забруднювачів, які не дотримуються норм.