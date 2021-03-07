Група Разумкова: як депутати зекономили мільярди Коломойському та Ахметову

У Верховній Раді з'явилася одна група депутатів, голосування якої збігаються з інтересами Ріната Ахметова. Парламентарі вже зекономили олігарху десятки мільярдів гривень.

Крім цього, народні депутати також зекономили мільярди гривень і Ігорю Коломойському. Детальніше про це – читайте далі.

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Міністерство екології написало законопроєкт, суть якого – підприємства зобов'язані встановити сучасні системи очищення, щоб менше забруднювати повітря і воду.

Однак Верховна Рада командно провалила голосування за цей документ. Руками групи Ріната Ахметова і частково – групи Ігоря Коломойського. Журналісти Bihus.Info ще в січні детально розібрали, які нардепи за якого з цих олігархів грають.

Чому Ахметову і Коломойському так невигідне ухвалення "найсучасніших і дорогих систем очищення"

Міністерство екології ще у 2019 році склало офіційний список найбільших забруднювачів довкілля. На лідерських позиціях – нечуже Коломойському, хоча й державне "Центренерго" з кількома бруднючими теплоелектростанціями.

І ще – Нікопольський феросплавний завод, який теж належить Коломойському.

Це пояснює, чому умовна група Коломойського провалювала законопроєкт, але також пояснює, чому робила це тільки частково.

Бо бруднішими, як не крути, є підприємства Ахметова. Компанії, які викидають найбільше наземних відходів:

ПрАТ "Північний ГЗК" – Ахметов. ПрАТ "Інгулецький ГЗК" – Ахметов; ПрАТ "Центральний ГЗК" – Ахметов; ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг"; ПАТ "Південний ГЗК" – Ахметов; ТОВ "Єристівський ГЗК"; ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправління" – Ахметов; ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" – Ахметов; Структурний підрозділ ПрАТ "ММКім. Ілліча" ГЗК "Укрмеханобр" – Ахметов АТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат".

Підприємства Ахметова лідирують в рейтингу забруднювачів повітря й води. І ось це пояснює, чому мандати з групи Ахметова провалювали законопроєкт повністю.

Всі ці десятки підприємств олігарха мали б поставити на заводи найсучасніші фільтри. За оцінкою депутатів з профільного комітету, витратити на модернізацію всіх підприємств зі списку довелося б мільярд доларів.

Але ж не для цього в Ахметова-Павлюка плекали і однойменну групу нардепів творили.

Хто з нардепів входить до групи Ахметова-Павлюка

У групі – приблизно 30 народних обранців, частина з яких регулярно навідується в офіс до свого таємного куратора групи Іллі Павлюка.



Ілля Павлюк / Фото "Ділова столиця"

Ходять, сидять, йдуть в Раду і практично завжди голосують, як треба Ахметову. І одразу ж пересідають на нові елітні автомобілі. Але вони точно дешевші ніж мільярд доларів на фільтри.

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До речі, юристи Bihus.Info після того, як журналісти з'ясували, що до Павлюка регулярно ходять нардепи, подали заяву в ГПУ. І там уже відкрили кримінальну справу "за втручання в діяльність державного діяча".

Якщо ви журналіст чи активіст, то юристи проєкту "Свої люди" можуть допомогти вам з заявою до правоохоронців за результатами ваших розслідувань, або ж допомогти розібратись в юридичних тонкощах.

За "встановлення сучасних фільтрів на заводи і електростанції" депутати з групи "Ахметова-Павлюка" або голосували "проти", або взагалі не голосували.



Як депутати голосували за законопроєкт №4167 / Bihus.Info

А ось як не голосували депутати з орбіти Коломойського:

Максим Бужанський – утримався;

Ольга Василевська-Смаглюк – відсутня;

Артем Ковальов – не голосував;

Ігор Фріс – не голосував;

Олег Дунда – не голосував;

В'ячеслав Рубльов – відсутній.

У парламенті сформувалась група Разумкова

Але крім цих двох груп, є ще одна, менш очевидна – група Разумкова. Так, Дмитра. Так спікера. Така в парламенті тепер теж є, хоч і не офіційно.

І ця група, як і спікер Верховної Ради, не голосує за чистіше повітря.



Депутати групи Разумкова / Фото Bihus.Info

В кулуарах, вже давно ходили розмови, що голова Верховної Ради дуже зблизився з олігархом. За руку поки не ловили, але якісь ознаки вже зафіксували. Наприклад, Разумков якось зачастив на один з телеканалів Ахметова.

Ця спікерська група, схоже, вже не вперше голосує синхронно з інтересами Ахметова. Наприклад, пліч-о-пліч з павлюківцями провалювали невигідне для Ахметова призначення міністром енергетики Юрія Вітренка. Не голосували всі рази.

Що відомо про спроби призначення Юрія Вітренка? Рада провалила голосування за призначення Юрія Вітренка очільником Міністерства енергетики ще 17 грудня.

Тоді Кабмін призначив Вітренка виконувачем обов'язків міністра енергетики.

Друга спроба була 28 січня, однак достатньої кількості голосів знову не назбирали.

Умовна група Разумкова не величезна, але й на "екозаконопроєкт" не вистачило всього 5 голосів. "Золоті акції" ніхто не скасовував.

Сам спікер Ради в інтерв'ю "Бабелю" заперечував, що якось пов'язаний з Ахметовим. А депутати, яких колеги допитують про їхні рішення, теж удають, що просто стояли поруч з тими, хто голосував за олігарха.

Добре, дружно провалили законопроєкт, який змусив би олігархів витратитися на екологічність. Далі що? Джерела Bihus.Info в комітеті кажуть, що тепер олігархічні групи дружно вимагають ухвалення іншого. Його суть – "ти встанови дороге обладнання, а держава – поверне тобі кошти".

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Буде створено "екологічний фонд", з якого і відшкодовуватимуть модернізацію. Іронічно, що наповнюватись він має нібито за штрафи з найбільших забруднювачів, які не дотримуються норм.