Група Разумкова: як депутати зекономили мільярди Коломойському та Ахметову

7 березня 2021 , 22:45
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Джерело:

Bihus.Info на 24 каналі

У Верховній Раді з'явилася одна група депутатів, голосування якої збігаються з інтересами Ріната Ахметова. Парламентарі вже зекономили олігарху десятки мільярдів гривень.

Крім цього, народні депутати також зекономили мільярди гривень і Ігорю Коломойському. Детальніше про це – читайте далі.

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Міністерство екології написало законопроєкт, суть якого – підприємства зобов'язані встановити сучасні системи очищення, щоб менше забруднювати повітря і воду.

Однак Верховна Рада командно провалила голосування за цей документ. Руками групи Ріната Ахметова і частково – групи Ігоря Коломойського. Журналісти Bihus.Info ще в січні детально розібрали, які нардепи за якого з цих олігархів грають.

Чому Ахметову і Коломойському так невигідне ухвалення "найсучасніших і дорогих систем очищення"

Міністерство екології ще у 2019 році склало офіційний список найбільших забруднювачів довкілля. На лідерських позиціях – нечуже Коломойському, хоча й державне "Центренерго" з кількома бруднючими теплоелектростанціями.

І ще – Нікопольський феросплавний завод, який теж належить Коломойському.

Це пояснює, чому умовна група Коломойського провалювала законопроєкт, але також пояснює, чому робила це тільки частково.

Бо бруднішими, як не крути, є підприємства Ахметова. Компанії, які викидають найбільше наземних відходів:

  1. ПрАТ "Північний ГЗК" – Ахметов.
  2. ПрАТ "Інгулецький ГЗК" – Ахметов;
  3. ПрАТ "Центральний ГЗК" – Ахметов;
  4. ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг";
  5. ПАТ "Південний ГЗК" – Ахметов;
  6. ТОВ "Єристівський ГЗК";
  7. ПрАТ "Новотроїцьке рудоуправління" – Ахметов;
  8. ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча" – Ахметов;
  9. Структурний підрозділ ПрАТ "ММКім. Ілліча" ГЗК "Укрмеханобр" – Ахметов
  10. АТ "Покровський гірничо-збагачувальний комбінат".

Підприємства Ахметова лідирують в рейтингу забруднювачів повітря й води. І ось це пояснює, чому мандати з групи Ахметова провалювали законопроєкт повністю.

Зверніть увагу! Всі ці десятки підприємств олігарха мали б поставити на заводи найсучасніші фільтри. За оцінкою депутатів з профільного комітету, витратити на модернізацію всіх підприємств зі списку довелося б мільярд доларів.

Але ж не для цього в Ахметова-Павлюка плекали і однойменну групу нардепів творили.

Хто з нардепів входить до групи Ахметова-Павлюка

У групі – приблизно 30 народних обранців, частина з яких регулярно навідується в офіс до свого таємного куратора групи Іллі Павлюка.


Ілля Павлюк / Фото "Ділова столиця"

Ходять, сидять, йдуть в Раду і практично завжди голосують, як треба Ахметову. І одразу ж пересідають на нові елітні автомобілі. Але вони точно дешевші ніж мільярд доларів на фільтри.

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До речі, юристи Bihus.Info після того, як журналісти з'ясували, що до Павлюка регулярно ходять нардепи, подали заяву в ГПУ. І там уже відкрили кримінальну справу "за втручання в діяльність державного діяча".

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За "встановлення сучасних фільтрів на заводи і електростанції" депутати з групи "Ахметова-Павлюка" або голосували "проти", або взагалі не голосували.


Як депутати голосували за законопроєкт №4167 / Bihus.Info

А ось як не голосували депутати з орбіти Коломойського:

  • Максим Бужанський – утримався;
  • Ольга Василевська-Смаглюк – відсутня;
  • Артем Ковальов – не голосував;
  • Ігор Фріс – не голосував;
  • Олег Дунда – не голосував;
  • В'ячеслав Рубльов – відсутній.

У парламенті сформувалась група Разумкова

Але крім цих двох груп, є ще одна, менш очевидна – група Разумкова. Так, Дмитра. Так спікера. Така в парламенті тепер теж є, хоч і не офіційно.

І ця група, як і спікер Верховної Ради, не голосує за чистіше повітря.


Депутати групи Разумкова / Фото Bihus.Info

В кулуарах, вже давно ходили розмови, що голова Верховної Ради дуже зблизився з олігархом. За руку поки не ловили, але якісь ознаки вже зафіксували. Наприклад, Разумков якось зачастив на один з телеканалів Ахметова.

Ця спікерська група, схоже, вже не вперше голосує синхронно з інтересами Ахметова. Наприклад, пліч-о-пліч з павлюківцями провалювали невигідне для Ахметова призначення міністром енергетики Юрія Вітренка. Не голосували всі рази.

Що відомо про спроби призначення Юрія Вітренка?

Умовна група Разумкова не величезна, але й на "екозаконопроєкт" не вистачило всього 5 голосів. "Золоті акції" ніхто не скасовував.

Сам спікер Ради в інтерв'ю "Бабелю" заперечував, що якось пов'язаний з Ахметовим. А депутати, яких колеги допитують про їхні рішення, теж удають, що просто стояли поруч з тими, хто голосував за олігарха.

Добре, дружно провалили законопроєкт, який змусив би олігархів витратитися на екологічність. Далі що? Джерела Bihus.Info в комітеті кажуть, що тепер олігархічні групи дружно вимагають ухвалення іншого. Його суть – "ти встанови дороге обладнання, а держава – поверне тобі кошти".

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Буде створено "екологічний фонд", з якого і відшкодовуватимуть модернізацію. Іронічно, що наповнюватись він має нібито за штрафи з найбільших забруднювачів, які не дотримуються норм.