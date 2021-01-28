У Червонограді Львівської області під час сесії міської ради між депутатами "Європейської Солідарності" та "Слуги народу" виник конфлікт. Народні обранці обмінялися репліками "ти пі**р" – "сам ти пі**р", а потім побилися.

Джерело: Varta1

Конфлікт між депутатами виник під час сесії міської ради Червонограда, що у Львівській області. Його учасники – представник "Слуги народу" Дмитро Даренський та член "Європейської Солідарності" Петро Остапюк.

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Що відомо про бійку депутатів у Червонограді

З чого саме почалася суперечка – невідомо, однак її завершення потрапило у пряму трансляцію онлайн. Відео засвідчило такий діалог між депутатами:

"Ну ви пі**ри!"

"Та сам ти пі**р!"

Після лайки чоловіки не стрималися й трохи поштовхалися.На щастя, не довго, адже їх розборонили колеги. При цьому хтось із депутатів у залі іронічно зазначив:

"Та то ж вам не Верховна Рада!"

Сварка та бійка депутатів у Червонограді: дивіться відео (18+, чутно лайку)

До слова, у переддень, 26 січня, в місті Ізюм у Харківській області також у сесійній залі двоє депутатів влаштували бійку. Після якої обидвоє ж написали заяви до поліції.



А от остання гучна бійка у Верховній Раді була ще у листопаді 2020 – тоді потовкли один одного Лерос та Юрченко.