У Кам'янці-Подільському вимагають заборонити діяльність ОПЗЖ та "Партії Шарія"

Депутати міської ради Кам'янця-Подільського вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського, РНБО та Верховної Ради. Вони вимагають заборонити діяльність двох партій – ОПЗЖ та "Партії Шарія".

На засіданні міськради Ірина Шелепницька, депутатка фракції ВО "Свобода", зачитала основні вимоги. Вона зазначила, що це звернення є спільною позицією проукраїнських сил в місті.

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Окрім боротьби, що ведеться за суверенітет на східних кордонах, є й внутрішній ворог, який розхитує ситуацію та підточує основи державотворення,

– додала політикиня.

Чиновники Кам’янця-Подільського підкреслюють необхідність заборонити фактичну діяльність партії "Опозиційна платформа – За життя" та Партії Шарія. Вони є рупорами Кремля, які "відстоюють та активно просувають інтереси російського агресора".

У законі про політичні партії чітко вказано, що заборонити чи обмежити їхню діяльність може виключно суд. Однак для такого рішення повинні бути законодавчі передумови.

Наприкінці лютого 2021 року з аналогічними заявами вже звернулись міськради Івано-Франківська та Чернівців.

Відповідний законодавчий механізм вже застосовували в Україні. У 2014 році рішенням суду заборонили діяльність двох фракцій – "Комуністичної партії" та "Партії регіонів".