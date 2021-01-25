Депутати повернулися на робочі місця: які законопроєкти розглянуть у Раді

В Україні депутати після затяжних канікул нарешті повернулися на робочі місця. Вони працюватимуть в активному режимі 2 тижні поспіль.

Джерело: 24 канал.

Наразі вже є приблизний порядок денний на перший тиждень роботи депутатів.

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За що голосуватимуть депутати

У Раді 26 січня 2021 року розглядатимуть питання народовладдя. Зокрема, це законопроєкт, який дозволяє українцям проводити референдуми стосовно актуальних та важливих питань у державі. Його ще влітку 2020 року розглядали в першому читанні. Тоді законопроєкт містив понад тисячу поправок.

Для того, щоб провести такий референдум, потрібно понад 3 мільйони підписів українців з різних куточків країни. Також є питання, які не можна виносити на референдум. Зокрема, це ті, які порушують Конституцію, суперечать суверенітету України, а також стосуються амністії, бюджету чи податків.

Поки невідомо, чи проголосують за цей законопроєкт, адже його критикує значна кількість людей. Однак депутати від "Слуги народу" вважають, що він є важливим та закликають його підтримати.

Також 26 січня розглянуть звіт прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Це зроблять швидше, аніж зазвичай, адже мовиться про нагальне питання – тарифи.

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Водночас 28 січня депутати планують скасувати паперову трудову книжку. Зокрема, тоді мають розглянути створення Бюро економічної безпеки – органу, який займатиметься фінансовими злочинами.

Також 29 січня нардепи голосуватимуть за скасування поліетиленових пакетів. Тоді розглядатимуть питання щодо вогнепальної зброї. Згідно з законопроєктом, для володіння зброєю необхідно буде мати спеціальне посвідчення.

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