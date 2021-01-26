Депутати Ізюма жорстоко побилися на сесії міської ради: відео

У Харківській області 26 січня сталася бійка між депутатами Ізюмської міської ради. Чиновники жорстко побилися прямо під час засідання ради.

Джерело: 24 канал

Під час засідання міської ради депутати голосно обурювалися через голосування. Про це повідомили місцеві телеграм-канали.

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Клоуни – це голосувати за те, що ви в очі не бачили,

– вигукнула одна з присутніх у залі.

Деталі бійки між депутатами

Представник партії "Нові обличчя" Анатолій Жидков і член ОПЗЖ Денис Штейман почали кричати один до одного. Згодом Жидков раптово встав з крісла та сильно вдарив свого колегу. Між ними виникла бійка. Чиновників намагалися розборонити інші депутати.

Далі бійка посунулася до трибуни міськради. Там представника партії "Нові обличчя" повалили на підлогу.

"Він мене вдарив! Ви що не бачите?" – кричав Штейман.

У засіданні сесії оголосили перерву, а на місце події приїхали правоохоронці.

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Наразі невідомо, що саме спровокувало конфлікт між депутатами.

Внаслідок бійки Жидков звернувся до медиків. На відео видно, що на обличчі депутата зафіксували пов'язку.

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