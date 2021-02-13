Українці у 2020 мали 104 вихідних за 366 днів – тобто, відпочивали майже третину року. Втім невдовзі час на дозвілля можуть урізати. Все через законопроєкт від "Слуги народу", який зареєстрували у Верховній Раді.

Нардепи хочуть скасувати перенесення державного вихідного, якщо той припадає на суботу або неділю. Наприклад зараз, якщо 1 травня – вихідний, то українці відпочивають ще й у понеділок, 3 травня.

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Якби цей законопроєкт діяв у 2020 році, то ми втратили б 3 вихідні.

"Треба скасовувати. Люди й так достатньо відпочивають, тому хай вони працюють", – наголосив киянин Олександр.

Чому нардепи хочуть скасувати перенесення вихідних

Народні обранці пояснюють, що перенесення вихідних – це пережиток радянщини, від якого відмовилися в багатьох країнах. А скасування сприятиме узгодженню з законодавством ЄС і США. Бо, мовляв, такої практики там немає.

Справді, від цього вже відмовилися в Польщі, Франції, Німеччині та США. Водночас розвинена в економічному плані Британія переносить вихідні, які припадають на суботу і неділю. Країна має 9 державних вихідних, 2 з яких у 2021 перенесли.

Водночас деякі українці не погоджуються з такою ініціативою депутатів.

Ми за те, щоб було більше вихідних. Було б смішно, якби ми сказали: "Заберіть їх від нас, ми хочемо частіше працювати,

– розповіли киянки Юлія і Марія.

Також, на думку депутатів, 4 вихідні поспіль знижують трудову мотивацію. Водночас 6 робочих днів поспіль, як це буває при перенесенні, веде до порушення вимог до мінімального часу відпочинку.

Однак головне – не те, скільки працювати, а наскільки ефективно.

Людина може цілий день сидіти і книжки читати, а може працювати. Все залежить від бажання працівників і роботодавців. Мені здається, в нас не така проблема з кількістю вихідних,

– зауважив киянин Іван.

Заради справедливості, варто віддати належне українцям. Хоч оплачуваних вихідних, у порівнянні з іншими країнами, в нас більше. Однак, у середньому, німці працюють 34,4 години на тиждень, українці – 40.

Зверніть увагу! У 2021 році українці матимуть 11 офіційних вихідних днів. Детальніше з календарем свят можна ознайомитися за посиланням.



Календар вихідних днів у 2021 році / Інфографіка 24 каналу