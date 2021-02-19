Депутатам заборонили голосувати при конфлікті інтересів: Рада ухвалила закон

Верховна Рада 19 лютого заборонила голосувати депутатам місцевих та обласних рад голосувати, коли є конфлікт інтересів. Законопроєкт №3034а підтримали 286 народних обранців.
Раніше до документа вніс пропозиції президент Володимир Зеленський.
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Про що мовиться у законі
- Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, замглави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради чи іншого колегіального органу.
- Після цього він не бере участі у підготовці, розгляді та ухваленні відповідного рішення.
- Якщо через неучасть цих осіб в голосуванні, повноваження органу втрачаються, то участь взяти можна.
- Проте інформація про конфлікт інтересів має бути внесено в протокол засідання.
Зазначимо, що у другому читанні законопроєкт парламентарі ухвалили ще у грудні 2020 року. Проте тоді не врахували діяльність глав обласних та місцевих рад в умовах конфлікту інтересів.
Що таке конфлікт інтересів?
Потенційний конфлікт інтересів – це, коли у особи наявний приватний інтерес у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.
Дані з закону України "Про запобігання корупції"