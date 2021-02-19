Верховна Рада 19 лютого заборонила голосувати депутатам місцевих та обласних рад голосувати, коли є конфлікт інтересів. Законопроєкт №3034а підтримали 286 народних обранців.

Раніше до документа вніс пропозиції президент Володимир Зеленський.

Читайте також Зеленський сказав переглянути закон про конкурси на держслужбу: правки стосуються замів

Про що мовиться у законі

Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, замглави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради чи іншого колегіального органу.

Після цього він не бере участі у підготовці, розгляді та ухваленні відповідного рішення.

відповідного рішення. Якщо через неучасть цих осіб в голосуванні, повноваження органу втрачаються, то участь взяти можна .

. Проте інформація про конфлікт інтересів має бути внесено в протокол засідання.

Зазначимо, що у другому читанні законопроєкт парламентарі ухвалили ще у грудні 2020 року. Проте тоді не врахували діяльність глав обласних та місцевих рад в умовах конфлікту інтересів.