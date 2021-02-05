Депутат Козак приховав коштовну нерухомість своєї дружини у Москві: розслідування

Народний депутат від "Опозиційної платформи – за життя" Тарас Козак "забув" згадати у своїй декларації коштовне майно дружини Наталії Лавренюк.

Лавренюк володіє квартирою на 657 квадратних метрів у центрі Москви. Її вартість оцінили у 13 мільйонів доларів.

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Апартаменти розташовані в одному з найдорожчих житлових комплексів Москви Knightsbridge Privat Park, що лише за 5 кілометрів від Кремля. Сусідами дружини Козака є російський прем'єр Михайло Мішустін і очільник "Почты России".

Журналісти з'ясували, що Наталія Лавренюк стала власницею квартири у Knightsbridge Privat Park у березні 2020 року. Житло розташоване на першому поверсі одного із будинків комплексу і має так званий антресольний поверх, тобто два рівні.

Розслідувачі зазначають, що у Knightsbridge Privat Park Наталія Лавренюк володіє чотирма паркомісцями та кількома підвальними приміщеннями.

Попри введення Україною персональних санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака, вони наразі, схоже, жодним чином не торкаються значної частини його активів і майна, хоча входять до сфери його впливу,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти пояснили, що юридично компанії та нерухомість оформлені на його цивільну дружину, яку він роками не вносить до своєї декларації про майно і доходи, хоча цього вимагає закон.

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Санкції проти Тараса Козака: головне

Рада нацбезпеки та оборони ввела санкції проти Тараса Козака 2 лютого. Указ уже підписав президент Володимир Зеленський. Термін дії санкцій – 5 років.

Того ж дня припинили мовлення телеканали NewsOne, 112 та ZIK. Їх пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктора Медведчука.

За даними ЗМІ, підставою для запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака та пов'язаних із ним юридичних осіб могло стати постачання вугілля з окупованих територій. Це, зі свого боку, сприяло фінансуванню тероризму.



Санкції РНБО проти Тараса Козака / Інфографіка 24 каналу