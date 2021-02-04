"Щоб щось вкрасти, треба щось мати": депутат в Одесі цікаво прокоментував будівництво – відео
Депутат міської ради Одеси Андрій Кісловський підібрав нестандартні слова, аби підтримати будівництво нового Палацу спорту. Він заявив, що аби щось вкрасти, треба спершу щось мати.
Джерело: телеграм "Думская – новости Одессы"
Будівництво триповерхового Палацу спорту біля аеропорту в Одесі анонсували у 2019 році. Це питання вирішили обговорити під час засідання міської ради й у 2021.
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У процесі спілкування депутатів навколо нового будівництва один із представників фракції "Довіряй ділам" Андрій Кісловський висловився доволі неоднозначно.
Для того, щоб щось вкрасти, треба щось ще мати,
– сказав він.
А коли в залі пролунав сміх, депутат уточнив: "Я з кінця почав. Давайте щось отримаємо спочатку. Тим більше якщо нам за це ще й дають гроші".
Хто такий Андрій Кісловський
- Андрій Кісловський, як розповіли у "ЧЕСНО", – одеський юрист, бізнесмен та політик. У міськраді Одеси раніше був депутатом від "Комуністичної партії" (до її заборони в Україні).
- У 2020 знову став депутатом – цього разу від партії мерів "Довіряй ділам", як свідчить "Депутатський портал".
- Прізвище Кісловського згадували під час обговорення у ЗМІ нападу 2018 року на активіста Олега Михайлика.
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