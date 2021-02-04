Депутат міської ради Одеси Андрій Кісловський підібрав нестандартні слова, аби підтримати будівництво нового Палацу спорту. Він заявив, що аби щось вкрасти, треба спершу щось мати.

Джерело: телеграм "Думская – новости Одессы"

Будівництво триповерхового Палацу спорту біля аеропорту в Одесі анонсували у 2019 році. Це питання вирішили обговорити під час засідання міської ради й у 2021.

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У процесі спілкування депутатів навколо нового будівництва один із представників фракції "Довіряй ділам" Андрій Кісловський висловився доволі неоднозначно.

Для того, щоб щось вкрасти, треба щось ще мати,

– сказав він.

А коли в залі пролунав сміх, депутат уточнив: "Я з кінця почав. Давайте щось отримаємо спочатку. Тим більше якщо нам за це ще й дають гроші".

Хто такий Андрій Кісловський