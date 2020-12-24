Росія 24 грудня депортує українця Олександра Шумкова. Політв'язня уже забрали з Твері і він прямує до кордону з Україною.

Шумкова уже вивезли з Твері

Перетнути кордон Шумков має у пункту пропуску "Бачівськ", що на Сумщині. Про це повідомила у фейсбуці тітка політв'язня Людмила Шумкова.

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Саме туди планують приїхати родичі і близькі Олександра.

Прямуємо на "Бачівськ". Сьогодні зранку о 9:00 за російським часом російські спецслужби повезли Сашка з Твері до кордону на депортацію,

– написала Шумкова.

Що відомо про ув'язнення Шумкова