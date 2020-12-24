Депортація українського політв'язня з Росії: по Шумкова уже виїхали родичі
Росія 24 грудня депортує українця Олександра Шумкова. Політв'язня уже забрали з Твері і він прямує до кордону з Україною.
Шумкова уже вивезли з Твері
Перетнути кордон Шумков має у пункту пропуску "Бачівськ", що на Сумщині. Про це повідомила у фейсбуці тітка політв'язня Людмила Шумкова.
Саме туди планують приїхати родичі і близькі Олександра.
Прямуємо на "Бачівськ". Сьогодні зранку о 9:00 за російським часом російські спецслужби повезли Сашка з Твері до кордону на депортацію,
– написала Шумкова.
Що відомо про ув'язнення Шумкова
- Олександр Шумков був військовослужбовцем 11-ї окремої бригади армійської авіації Збройних сил України.
- До рук російських спецслужб Шумков потрапив наприкінці серпня 2017 року. Його викрали і вивезли на територію Росії.
- У грудні 2018 року в Брянській області 29-річного Шумкова засудили до 4 років позбавлення волі за начебто участь в організації "Правий сектор".
- Шумкова визнали винним в організації екстремістської діяльності.
- Про повернення Шумкова повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
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