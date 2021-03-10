Деолігархізацію треба починати з телевізора, – Чумак

Рада нацбезпеки нещодавно запровадила санкції проти низки проросійських телеканалів. Щоб зменшити вплив олігархів в принцині – це важливий крок.

Про санкції на українських олігархів, становище Петра Порошенка, Раду національної безпеки та перемовини з Росією – розповів ексзаступник генпрокурора Руслана Рябошапки Віктор Чумак.

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Про деолігархізацію та санкції на канали

Зеленський робить так, щоб канали не працювали, тоді коли його президентом зробив телевізор – серіал, "Квартал 95". Телевізор олігарха Коломойського.

В принципі, деолігархізацію взагалі потрібно починати саме з телевізора. Тобто, зробити якісь кроки, які б обрізали доступ до телевізійних каналів всім українським олігархам. Кроки можуть бути такі:

корпоратизувати канали – прийняти відповідні зміни в законодавстві, які б говорили, що частка одного бенефіціара не перевищувала б, наприклад, 15%;

створити наглядові ради, які б відповідали за редакційну політику;

припинити редакційну рекламу.

. Рада національної безпеки та оборони 2 лютого застосувала санкції проти Козака. Під арештом опинилися його канали : ZIK, NewsOne та "112 Україна".



Санкції проти Козака / Інфографіка 24 каналу

Про Петра Порошенка

Мені здається, до п'ятого президента Петра Порошенка приділяється дуже багато уваги. І ця увага зберігає його в політиці. Він абсолютно не вартий цього.

Всі вимірюють рейтинги – Зеленського та Порошенка. Він більше ніколи виграє ніяких виборів, абсолютно. Не буде він більше ніколи президентом, забудьте про це. Правда, Зеленський теж не буде.

Щобільше, не варто щось шукати щодо його політичних рішень. Ну не садять президентів за політичні рішення. За корупцію, економічні злочини – так, однозначно.

Про санкції на українських олігархів

Якщо проаналізувати, чим займались наші олігархи упродовж 7 років, то, в принципі, на кожного можна накласти санкції.

Кажуть, що не можна видати Коломойського у США. Але ж він має 2 паспорти (Кіпру та Ізраїля – 24 канал).

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По кожному українському олігарху можна приймати аналогічні санкції. Майже кожен олігарх пов'язаний з російською економікою. Вони (українські олігархи – 24 канал) можуть вже зараз лежати на столі РНБО. З ними можна починати діалог і взяти їх на гачок. Вони тримали Україну на гачку 7 років.



Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу

Про РНБО

Це було б здорово, якби працювали всі інші органи. А так Рада нацбезпеки України виглядає страшною, сильною і красивою на тлі бездіяльності усіх інших органів.

РНБО – це санкції, які мають позасудовий характер. Для громадян України повинен бути шлях кримінального процесу, який має бути доведений до суду. Добре, що РНБО, по-перше, знайшла такий механізм як санкції. Цим можна впливати на рівень інформаційної безпеки.

Зеленський та Путін

Якщо ти став президентом, то треба розуміти, що цей процес не дає результату. Єдине, що дає результат у розмові з Путіним – капітуляція. Це єдине, на що вони можуть піти – повна капітуляція України, але це не актуально.

В нас є червоні лінії, за які ми не заступаємо, а вони бігають по цих червоних лініях. Зеленський у жодному разі не повинен сідати за окремий стіл переговорів з Путіним, якщо він хоче себе повністю закопати.