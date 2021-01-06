Омбудсменка з прав людини Людмила Денісова поскаржилась до Конституційного Суду на пдстави для запровадження карантину, а також на скорочення лікарень.

На що скаржиться Денісова

Денісова оскаржує деякі положення законів щодо медичної реформи. Про це повідомила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у фейсбуці.

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Мовиться про положення, згідно з якими органи місцевого самоврядування самостійно можуть реорганізувати або перепрофілювати медзаклади. Відтак Денісова скаржиться на скасування мораторію щодо ліквідації лікарень.

Відповідно до подання Денісової, штучне розділення єдиної мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я на державні і комунальні суперечить конституційній основі системи охорони здоров'я.

Подання щодо підстав для карантину

Денісова оскаржує, чи були в уряду підстави для запровадження карантину. Проте Совгиря стверджує, що закони, які дають Кабміну повноваження запроваджувати карантинні обмеження, нечітко сформульовані.

Наразі КСУ вирішує, чи відкривати конституційного провадження у справі.