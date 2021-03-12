Денісова звернеться до омбудсмена Росії через порушення прав затриманого бійця

У тимчасово окупованому Криму незаконно утримують українського військового Євгенія Добринського. Людмила Денісова звернеться до російської колеги через порушення прав бійця у СІЗО.

Що заявили в Офісі омбудсмена

Військовий перебуває у СІЗО №1 в Севастополі. Добринського утримують в умовах, що не відповідають вимогам мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями.

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Направимо звернення Уповноваженій з прав людини в Росії Тетяні Москальковій щодо забезпечення додержання прав Добринського під час його перебування в умовах місця несвободи,

– мовиться у повідомленні.

В офісі Денісової наголосили, що українського військовослужбовця затримали незаконно. Це підтверджує досудове розслідування.

Що відомо про затримання Добринського