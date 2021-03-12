Денісова звернеться до омбудсмена Росії через порушення прав затриманого бійця
У тимчасово окупованому Криму незаконно утримують українського військового Євгенія Добринського. Людмила Денісова звернеться до російської колеги через порушення прав бійця у СІЗО.
Джерело:Офіс омбудсмена
Що заявили в Офісі омбудсмена
Військовий перебуває у СІЗО №1 в Севастополі. Добринського утримують в умовах, що не відповідають вимогам мінімальних стандартних правил поводження із в'язнями.
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Направимо звернення Уповноваженій з прав людини в Росії Тетяні Москальковій щодо забезпечення додержання прав Добринського під час його перебування в умовах місця несвободи,
– мовиться у повідомленні.
В офісі Денісової наголосили, що українського військовослужбовця затримали незаконно. Це підтверджує досудове розслідування.
Що відомо про затримання Добринського
- 30 травня 2020 року на Херсонщині зник військовий 95 окремої десантно-штурмової бригади Євгеній Добринський. Пошуки були безрезультатними.
- Згодом стало відомо, що бійця викрали, коли той перебував на спостережному пості. На місці події виявили сліди бійки, Добринський у той час був без зброї.
- 2 червня окупаційна влада у Криму заявила, що затримали українського військового. Лише на третій день бойовики спромоглися вигадати причину своїх дій. Так, ФСБ наголосило, що Добринський, мовляв, незаконно прокрався через кордон. Ба більше, військовий буцімто був п'яний, а з собою ще мав пакет з наркотиками.
- У Збройних силах України наголосили, що у військовослужбовця не було жодних підстав перетинати кордон, а заяви Росії – пропаганда і фейки.
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