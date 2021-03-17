Цим можуть скористатись люди зі злочинними намірами, – Денісова про скандал з дітьми-блогерами

Стосунки між 8-річною Міланою Маханець та 13-річним Пашею Паєм викликали резонанс не лише у мережі. Відносинами між юними блогерами зацікавилась і поліція. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова наголосила, що у цій справі є підстави говорити про порушення батьками прав дітей.

Денісова наголосила, що через цю ситуацію слід нагадати батькам про недопущення порушення прав дітей. Омбудсменка пояснила, що батьки зобов'язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

До теми Стосунки 8-річної моделі Мілани з 13-річним блогером Пашею: все, що відомо про скандал

Інформацією можуть скористатись люди зі злочинними намірами

Окрім того, заборонені будь-які види експлуатації батьками своєї дитини. У ситуації з Маханець та Паєм інформація, яку поширюють у мережі, створює небезпеку для самих дітей. Отож, можна вважати, що батьки порушили їхні права.

Наголошую, що розміщення такого контенту у соціальних мережах або інших ресурсах дає можливість відстежити місце проживання та навчання дітей. Цим можуть скористатись люди, які мають певні злочинні наміри, зокрема вчинення сексуального насильства над дитиною,

– зауважила Денісова.

Читайте також Я шокований, – батько 8-річної блогерки Мілани про стосунки з 13-річним хлопцем

Такий контент може призвести до психологічного травмування

За словами уповноваженої з прав людини, також такий контент може спонукати інших дітей копіювати поведінку – зрештою, це може призвести до психологічного та сексуального травмування.

Непристойні та відверті фото або відео сексуального характеру створені дітьми у особливо вразливій ситуації (наприклад, маленький вік, діти з обмеженими можливостями, діти, які перебувають у залежності) слід розглядати, як такі, що є результатом насильства або експлуатації,

– розповіла Денісова.

Коротко про скандал з дітьми-блогерами:

За словами омбудсменки, скандал з блогерами виявив прогалину у законодавстві. Денісова звернулась до парламенту щодо внесення змін до закону "Про захист суспільної моралі" щодо негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру, а також заборони виготовлення та розповсюдження фото і відео сексуального чи еротичного образу дітей.