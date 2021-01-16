Омбудсменка з прав людини Людмила Денісова готова посприяти звільненню українців, які перебувають у полоні в окупантів. Перед тим про готовність передати полонених говорили бойовики.

Що заявила Денісова

Україна щодня проводить роботу зі звільнення полонених з окупованого Донбасу. Про це Денісова написала у фейсбуці.

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Як уповноважена ВРУ з прав людини вітаю рішення передати на підконтрольну Уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян,

– наголосила Денісова.

Омбудсменка додала, що готова сприяти поверненню громадян про яких мовилось у заяві бойовиків. Також чиновниця погодилась робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва.

Що цьому передувало