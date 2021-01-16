Денісова готова сприяти поверненню полонених з окупованого Донбасу
Омбудсменка з прав людини Людмила Денісова готова посприяти звільненню українців, які перебувають у полоні в окупантів. Перед тим про готовність передати полонених говорили бойовики.
Що заявила Денісова
Україна щодня проводить роботу зі звільнення полонених з окупованого Донбасу. Про це Денісова написала у фейсбуці.
До теми Повернення полонених: Кравчук звинуватив бойовиків і Медведчука у зриві домовленостей
Як уповноважена ВРУ з прав людини вітаю рішення передати на підконтрольну Уряду України територію деяких незаконно утримуваних наших співгромадян,
– наголосила Денісова.
Омбудсменка додала, що готова сприяти поверненню громадян про яких мовилось у заяві бойовиків. Також чиновниця погодилась робити наступні кроки для продовження процесу взаємного звільнення громадян без будь-якого посередництва.
Що цьому передувало
- Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що бойовики нібито хочуть передати Україні полонених. Зокрема, жінок, літніх та хворих людей.
- Однак глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук звинуватив бойовиків та одного з лідерів "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука у зриві міжнародних домовленостей.
- Політик наголосив, що приватні особи не можуть втручатись у міждержавні конфлікти, а перемовини щодо обміну здійснюють українські державні органи в рамках політичних угод.
- Тому такі заяви, як каже Кравчук, є наміром ухилитись від міжнародних домовленостей, в яких Росія є стороною конфлікту.
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