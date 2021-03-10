Декомунізація в аеропорті: Шмигаль закликав переназвати летовище "Дніпропетровськ"

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав відповідно перейменувати аеропорт у Дніпрі. Поточною назвою міжнародного летовища залишається "Дніпропетровськ".

Шмигаль заявив це на засіданні уряду під час розгляду проєкту протокольного доручення щодо будівництва в місцевому аеропорті. Засідання відбулось у середу, 9 березня.

Зверніть увагу Східноукраїнська мова: у Дніпрі представник ОПЗЖ вигадав нову назву для російської

Що відомо про зміну назви

Криклій повідомив, що в установі прийняли рішення публічно провести голосування. Всі охочі зможуть долучитись до обрання нової назви летовища.

Чому аеропорт перейменують

У рамках декомунізації у травні 2016 року Верховна Рада переназвала українське місто Дніпропетровськ на Дніпро.

Втім область залишилась із попередньою назвою: Дніпропетровською.

Аеропорт у Дніпрі: головне

Аеропорт контролює харківський бізнесмен Олександр Ярославський.

Міністр інфраструктури Криклій ще у листопаді 2019 року заявив, що а еропорт відбудують за гроші Ігоря Коломойського та Олександра Ярославського.

еропорт відбудують за гроші Ігоря Коломойського та Олександра Ярославського. У бюджеті на 2020 рік на аеропорт в Дніпропетровській області заклали 1 мільярд гривень.

Однак у березні 2020 року Ярославський повідомив, що держава вирішила не фінансувати модернізацію летовища.

За можливість працювати над реконструкцією летовища змагалися 7 компаній, зокрема – 2 іноземних.