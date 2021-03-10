Декомунізація в аеропорті: Шмигаль закликав переназвати летовище "Дніпропетровськ"

Джерело:24 канал
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав відповідно перейменувати аеропорт у Дніпрі. Поточною назвою міжнародного летовища залишається "Дніпропетровськ".
Шмигаль заявив це на засіданні уряду під час розгляду проєкту протокольного доручення щодо будівництва в місцевому аеропорті. Засідання відбулось у середу, 9 березня.
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Криклій повідомив, що в установі прийняли рішення публічно провести голосування. Всі охочі зможуть долучитись до обрання нової назви летовища.Нагадаємо. 16 лютого 2021 року міністр інфраструктури повідомив про укладення договору щодо будівництва нового аеропорту "Дніпропетровськ".