Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав відповідно перейменувати аеропорт у Дніпрі. Поточною назвою міжнародного летовища залишається "Дніпропетровськ".

Шмигаль заявив це на засіданні уряду під час розгляду проєкту протокольного доручення щодо будівництва в місцевому аеропорті. Засідання відбулось у середу, 9 березня.

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Що відомо про зміну назви

Криклій повідомив, що в установі прийняли рішення публічно провести голосування. Всі охочі зможуть долучитись до обрання нової назви летовища.

Нагадаємо. 16 лютого 2021 року міністр інфраструктури повідомив про укладення договору щодо будівництва нового аеропорту "Дніпропетровськ".

Чому аеропорт перейменують

У рамках декомунізації у травні 2016 року Верховна Рада переназвала українське місто Дніпропетровськ на Дніпро.

Втім область залишилась із попередньою назвою: Дніпропетровською.

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