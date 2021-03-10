Декомунізація в аеропорті: Шмигаль закликав переназвати летовище "Дніпропетровськ"
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав відповідно перейменувати аеропорт у Дніпрі. Поточною назвою міжнародного летовища залишається "Дніпропетровськ".
Джерело:24 канал
Шмигаль заявив це на засіданні уряду під час розгляду проєкту протокольного доручення щодо будівництва в місцевому аеропорті. Засідання відбулось у середу, 9 березня.
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Що відомо про зміну назви
Криклій повідомив, що в установі прийняли рішення публічно провести голосування. Всі охочі зможуть долучитись до обрання нової назви летовища.
Чому аеропорт перейменують
- У рамках декомунізації у травні 2016 року Верховна Рада переназвала українське місто Дніпропетровськ на Дніпро.
- Втім область залишилась із попередньою назвою: Дніпропетровською.
Аеропорт у Дніпрі: головне
- Аеропорт контролює харківський бізнесмен Олександр Ярославський.
- Міністр інфраструктури Криклій ще у листопаді 2019 року заявив, що аеропорт відбудують за гроші Ігоря Коломойського та Олександра Ярославського.
- У бюджеті на 2020 рік на аеропорт в Дніпропетровській області заклали 1 мільярд гривень.
- Однак у березні 2020 року Ярославський повідомив, що держава вирішила не фінансувати модернізацію летовища.
- За можливість працювати над реконструкцією летовища змагалися 7 компаній, зокрема – 2 іноземних.
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