Шмигаль у Брюсселі зустрів "брата-близнюка": соцмережі вибухнули жартами

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 лютого розпочав офіційний візит у Брюссель, де зокрема зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Попри всю серйозність тем зустрічі, українцям, схоже, найбільше запам'ятається надзвичайна зовнішня схожість політиків.

Фотографії зустрічі з Шарлем Мішелем Денис Шмигаль опублікував у своєму фейсбуці. І, як то кажуть, одразу ж понеслося.

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У мережі одразу ж почалися жарти про те, наскільки схожими є обидва політики. Варто зазначити, що певна зовнішня схожість і справді є.

До слова, джерела 24 каналу в Брюсселі підказали, що насправді не Шарль Мішель схожий на Дениса Шигаля, а Шмигаль на Мішеля. Чи навпаки? Словом, ми заплутались – їх же не відрізниш.

Не можна не згадати, що масла у вогонь підлив і сам Денис Шмигаль, який у фейсбуці написав, що зустрівся зі "схожим Шарлем Мішелем". Прем'єр чітко вказав, що вони схожі за духом, та після десятків жартів хто на це зважатиме?