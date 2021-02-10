Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 9 лютого розпочав офіційний візит у Брюссель, де зокрема зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Попри всю серйозність тем зустрічі, українцям, схоже, найбільше запам'ятається надзвичайна зовнішня схожість політиків.

Фотографії зустрічі з Шарлем Мішелем Денис Шмигаль опублікував у своєму фейсбуці. І, як то кажуть, одразу ж понеслося.

До слова Негода в мемах: Садовий з лопатою, бідні автомобілісти і нереальна краса

У мережі одразу ж почалися жарти про те, наскільки схожими є обидва політики. Варто зазначити, що певна зовнішня схожість і справді є.

До слова, джерела 24 каналу в Брюсселі підказали, що насправді не Шарль Мішель схожий на Дениса Шигаля, а Шмигаль на Мішеля. Чи навпаки? Словом, ми заплутались – їх же не відрізниш.

Не можна не згадати, що масла у вогонь підлив і сам Денис Шмигаль, який у фейсбуці написав, що зустрівся зі "схожим Шарлем Мішелем". Прем'єр чітко вказав, що вони схожі за духом, та після десятків жартів хто на це зважатиме?

Більеш курйозних новин читайте на нашому сайті – за посиланням.