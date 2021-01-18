Зимовий локдаун дозволить розірвати ланцюжок поширення COVID-19, який утворився у період від Нового року до Різдва. Якби його не запровадили, ситуація у лютому була б критичною.

Без посилення карантинних обмежень українська медична система могла б не справитися з викликами. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

Зверніть увагу Карантин, найімовірніше, продовжать до кінця березня, – Шмигаль

"Для чого ризикувати життям та здоров'ям людей, якщо можемо у цей найбільш неактивний період року зробити найм'якший в Європі локдаун", – зауважив урядовець.

Й підкреслив, що Україна отримає вакцину від коронавірусу не пізніше ніж у лютому. Тож важливо було не допустити перевантаження медичної системи до цього часу.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу

Про зростання захворюваності

Прем'єр-міністр також вважає, що карантин вихідного дня, запроваджений восени 2020 року, був ефективним. Він дозволив пройти грудень – найважливіший місяць для економіки.

Саме карантин вихідного дня створив передумови для того, аби українці мали можливість відсвяткувати Новий рік та Різдво,

– наголосив Шмигаль.

"Після важкого року було важливо провести Старий рік, відсвяткувати Новий, і з новим настроєм йти вперед", – поясним він. Й додав, що свята все ж дали новий поштовх захворюваності.

"Ми не відчуваємо його зараз лише через те, що інкубаційний період триває від 7 до 14 днів. Наразі ми вже починаємо бачити зростання захворюваності", – пояснив урядовець.

Довідка. Станом на 18 січня в Україні підтвердили 1 163 716 випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 20 869 людей. 871 196 пацієнтам далося одужати