За мотивами Бенксі: Малюська намалював графіті на стіні Ірпінської в'язниці – відео

Міністр юстиції Денис Малюська намалював графіті на стіні Ірпінського виправного центру, який у лютому 2021 року виставили на продаж. У такий спосіб він намагався повторити роботу британського художника Бенксі.

Малюська відзначив, що митець намалював на стіні Редінгської тюрми в'язня, який тікає. Тож очільник Мін'юсту спробував в Україні намалювати графіті за мотивами Бенксі.

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Я далеко не Бенксі, – Малюська

За словами Дениса Малюськи, в Британії є Редінгська в'язниця, в якій утримувався письменник Оскар Вайлд. Заклад закрили ще у 2013 році, а у 2019 спробували виставити на продаж. Однак продати тюрму не вдалося, хоча приміщення й досі в чудовому стані і має велику історичну пам'ять.

Міністр юстиції пригадав, що на початку березня 2021 року британський вуличний художник Бенксі намалював на стіні графіті.

Я далеко не Бенксі, малював востаннє в школі. Але спробую зробити щось схоже в нашій в'язниці, яку ми виставили також на продаж,

– розповів він.

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Очільник Мін'юсту залишився задоволений фінальним результатом. Хоч і підкреслив, що з нього не вийшло Бенксі.

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