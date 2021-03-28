За мотивами Бенксі: Малюська намалював графіті на стіні Ірпінської в'язниці – відео
Міністр юстиції Денис Малюська намалював графіті на стіні Ірпінського виправного центру, який у лютому 2021 року виставили на продаж. У такий спосіб він намагався повторити роботу британського художника Бенксі.
Джерело:Фейсбук Дениса Малюськи
Малюська відзначив, що митець намалював на стіні Редінгської тюрми в'язня, який тікає. Тож очільник Мін'юсту спробував в Україні намалювати графіті за мотивами Бенксі.
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Я далеко не Бенксі, – Малюська
За словами Дениса Малюськи, в Британії є Редінгська в'язниця, в якій утримувався письменник Оскар Вайлд. Заклад закрили ще у 2013 році, а у 2019 спробували виставити на продаж. Однак продати тюрму не вдалося, хоча приміщення й досі в чудовому стані і має велику історичну пам'ять.
Міністр юстиції пригадав, що на початку березня 2021 року британський вуличний художник Бенксі намалював на стіні графіті.
Я далеко не Бенксі, малював востаннє в школі. Але спробую зробити щось схоже в нашій в'язниці, яку ми виставили також на продаж,
– розповів він.
Денис Малюська намалював графіті на стіні в'язниці: відео з його фейсбук-сторінки
Очільник Мін'юсту залишився задоволений фінальним результатом. Хоч і підкреслив, що з нього не вийшло Бенксі.
В Україні вперше продають в'язницю: що відомо
- Міністерство юстиції та Фонд державного майна України в лютому 2021 року виставили на аукціон Ірпінський виправний центр – № 132. Заклад розміщений у селищі Коцюбинське Київської області
- Стартова ціна – 220,2 мільйона 211 тисяч 588 гривень.
- Денис Малюська наголосив, 70% надходжень від продажу буде витрачено "на розбудову нової в'язничної інфраструктури" за європейськими стандартами. 30% надійдуть у держбюджет.
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