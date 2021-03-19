У день вбивства Марії Борисової підозрюваний казав, що йде вішатись

У день, коли 7-річна Марійка Борисова з Херсонщини зникла, підозрюваний поводився дуже дивно. Він нервував та казав, що йде вішатись через поганий сон.

Місцеві жителі розповіли про поведінку підозрюваного у день вбивства дівчинки. За їх словами, він помітно нервував.

До теми Засунув тіло у мішок і зав'язав поясом: підозрюваний зізнався у вбивстві Марії Борисової

Що розповіли односельці Марійки

Сусідка ймовірного вбивці зауважила, що перед зникненням дитини чоловік постійно пив. Однак у дні пошуків його поведінка стала незвичною.

Він постійно нервувався, вийде у двір, закурить сигарету і аж труситься. Постійно дивився в бік сараю, де потім знайшли Машу. Я запитала його – чого ти нервуєшся, а він у відповідь сказав, мовляв, страшний сон приснився, напевно, піде вішатися,

– розповіла жінка.