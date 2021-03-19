У день вбивства Марії Борисової підозрюваний казав, що йде вішатись
У день, коли 7-річна Марійка Борисова з Херсонщини зникла, підозрюваний поводився дуже дивно. Він нервував та казав, що йде вішатись через поганий сон.
Джерело:Obozrevatel
Місцеві жителі розповіли про поведінку підозрюваного у день вбивства дівчинки. За їх словами, він помітно нервував.
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Що розповіли односельці Марійки
Сусідка ймовірного вбивці зауважила, що перед зникненням дитини чоловік постійно пив. Однак у дні пошуків його поведінка стала незвичною.
Він постійно нервувався, вийде у двір, закурить сигарету і аж труситься. Постійно дивився в бік сараю, де потім знайшли Машу. Я запитала його – чого ти нервуєшся, а він у відповідь сказав, мовляв, страшний сон приснився, напевно, піде вішатися,
– розповіла жінка.
Крім того, вона додала, що підозрюваний ходив у магазин за освіжувачем повітря. Припускають, це для усунення запаху. Вже 8 березня чоловік ходив п'яний по під'їзду і вітав жінок зі святом. Також сусідка здивувалась, що підозрюваний "вилизав" квартиру.
Вбивство Марійки Борисової: що відомо
- Марійка Борисова зникла у селі Щасливе ще 7 березня.
- Дитину шукали кілька діб, а 11 березня її тіло знайшли у сараї одного з домоволодінь. Ймовірно, дівчинку зґвалтували і задушили.
- 14 березня підозрюваного у вбивстві взяли під варту. Він намагався покінчити життя самогубством, його знайшли з порізаними венами.
- Це 62-річний житель Щасливого, який навіть товаришував із батьком Марійки та багато пив.
- 18 березня чоловік зізнався у скоєному.
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