14 лютого – День святого Валентина. Одні вважають, що це час для здійснення найромантичніших мрій та найеротичніших фантазій. Інші ж називають це видумками та даремним витрачанням грошей на надувні кульки чи подарункові сертифікати.

Джерело: "Обережно, міф!" на 24 каналі

То ж що таке День всіх закоханих і що за ним криється насправді – читайте далі.

До теми День святого Валентина: історія виникнення найромантичнішого свята року

Міф 1. День Валентина придумали виробники листівок

Міфологія Дня Валентина сягає початку нашої ери, і жоден культуролог не певен, якого саме святого вшановують у цей день. Утім достеменно відомо походження міфу про те, що це свято вигадали виробники листівок.

Коли з'явились перші валентинки

В масову культуру це переконання приніс персонаж Джима Кері з фільму "Вічне сяйво чистого розуму". Але перші записки про кохання були, звичайно ж, рукописними. У Британському музеї збереглися валентинки XV століття. Модними ж вони стали у вікторіанській Англії. Саме тоді вони набули звичної нам форми сердечка і закріпилися саме, як анонімний спосіб освідчення.



Валентинки стали модними ще у вікторіанській Англії / Фото музею Лондона

Існували і антивалентинки із зізнанням в ненависті. Першою ж, хто поставив це діло на конвеєр і продав листівок на 5 тисяч доларів за сезон, стала американка Естер Гауленд у 1847 році.



Жорстока валентинка з опудалом пташки / Фото музею Лондона

"Щодо історії про купідонів – це наслідування поганських традицій і надання їм християнських змістів, бо дехто і ангелів зображає дуже подібних до купідонів. Хоча, якщо ми дивимось на біблійських ангелів, то ніяких маленьких чоловічків з крилами там не існує", – заявив священник, автор ютуб-каналу "Падре Серж" Сергій Гончаров.

Міф 2. Справжньому коханню окремий день не потрібен

Фольклористка Наталка Лещенко заявила, що в українських традиціях кохання вшановувалось цілий рік. Є колядки та веснянки на шлюбну тематику. Найбільше про кохання мовилось на купальські свята.

"Справжня любов вона не згорає, справжня любов не використовує іншу людину. Цей день для нас є нагодою поговорити про щось справжнє", – зазначив священник Сергій Гончаров.



У День закоханих варто поговорити про важливе та справжнє / Фото Tima Miroshnichenko, Pexels

Міф 3. Комерція вбиває романтику

Експерти вважають, що будь-яке свято зараз комерціалізоване, тому це не може вбити романтику в День Валентина.

"Не комерціалізації псує свято, а споживча ментальність, яка вирощена з бідності. Це спадщина "совка" – нам все треба. Через це в нас у маршрутках люди з підробленими Louis Vuitton і всі студенти ходять з останнім айфонами. Водночас на рахунку немає 30 гривень", – заявив відомий маркетолог Дмитро Розенфельд.

Це проблема в самій людині. Якщо поруч є підприємці, які знають, як заробляти на святах – чому цього не робити. Я не бачу в цьому нічого негативного,

– пояснив психолог Володимир Науменко.

Лише у США люди витрачають на валентинівські подарунки понад 20 мільярдів доларів. А в масштабах планети ця сума, за найскромнішими оцінками, сягає 160 мільярдів на рік. У штатах купують валентинки навіть хатнім улюбленцям: на їстівні сердечка для псів та м'які іграшки для котів витрачають 800 мільйонів доларів. При цьому 66% людей заявляють, що споживацтво спотворює День закоханих.

Міф 4. Найкращий подарунок жінкам – квіти

Згідно з українським опитуванням 2018 року, кожна третя жінка засмутиться, якщо отримає в подарунок лише квіти. І в цьому є й певне раціональне зерно, адже напередодні дня Валентина вони дорожчають в середньому на 300%. До того ж, згідно з дослідженнями екологів, 20% всіх квітів, вирощених до Дня закоханих, опиняються на смітнику, так і не потрапивши до люблячих рук.

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"Коли я був студентом, то це був дуже такий крутий подарунок. Але якщо ми кажемо про людей, які мають фінансові можливості, то цього недостатньо", – пояснив Володимир Науменко.



Вічна дилема – чи дарувати квіти / Фото Brett Sayles, Pexels

Міф 5. Хороший подарунок має бути корисним

В США закохані догоджають одне одному в середньому на 196 доларів. При цьому чоловіки витрачають майже втричі більше: 291 доларів проти 106 доларів. В Україні середній чек і розрив між статями значно менший: 1400 і 1250 гривень відповідно. Для жінок найбажаніші подарунки – ювелірні вироби та подорожі, а от чоловіки сподіваються отримати гаджети чи товари для спорту.

"Сенс свята в тому, що ми за гроші купуємо гарний настрій. Сковорідку, шкарпетки, гайкові ключі – не даруйте. Подаруйте те, що людина при здоровому глузді не купить", – зазначив маркетолог Дмитро Розенфельд.



До Дня Валентина у всьому світі витрачаються мільярди грошей / Фото Alleksana, Pexels

Міф 6. День Валентина – не для дітей

Вчителі та вчительки очолюють рейтинг отримувачів валентинок – кожен з них отримує в середньому 20 листівок у цей день. На 2 місці у світовому рейтингу одержувачів романтичних послань – військові, а на третьому – лікарі.

"Це та річ, яка допомагає дитині розвиватись. Взагалі на це не має заборон. Це про кохання і це нормально, що дитина починає розвиватись, бо є стосунки, діалог, подарунки", – пояснив психолог.

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Міф 7. Це свято провокує депресію та самогубства

Дослідження доводять, що насправді психіці шкодить не Дене святого Валентина, а весняне загострення психічних захворювань, загальний брак сонячного світла та вітамінів в цій порі року.

"Є дуже багато людей нещасливих, які перебувають в позиції жертви. І в будь-якому святі – 8 березня, Новий рік, вони знаходять завжди якісь мінуси… Є люди, для яких дуже важливо знайти причину, наприклад, День Валентина нема другої половинки, все, треба йти і бути в депресії і поставити крапку у своєму житті", – пояснив Володимир Науменко.



Деякі люди впадають в депресію у День закоханих / Фото Andrew Neel, Pexels

Не святкуєте Валентина? Не біда!

Якщо ви далі вважаєте День Валентина вигадкою маркетологів і відзначати не збираєтесь, можливо, вам підійде інше свято, придумане сценаристами серіалу "Парки і зони відпочинку" – день Галентина. Цьому святу лише 10 років, але воно набуває все більшої популярності.

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Суть проста – у переддень Дня Валентина, 13 лютого, потрібно зібратися з друзями і класно провести час разом: їсти улюблену їжу, грати в комп'ютерні ігри, лишитися на ніч та влаштувати бій подушками. Словом, розслабитись, подуркувати, любити себе та підтримувати одне одного. І якщо ви давно шукали нагоди, щоб робити це все, от, власне, й привід.