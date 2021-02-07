День солідарності з Білоруссю: в українських містах влаштували марш-акцію – фото, відео
У міжнародний День солідарності з Білоруссю, 7 лютого, у Києві та Львові влаштували акції підтримки. Українці виходили на вулиці із національною символікою білорусів.
Джерело:телеграм "Радіо Свобода"
У Києві в небо запустили біло-червоно-білий прапор країни. При цьому українці скандували "Білорусь".
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Акції підтримки у Львові
У Львові кілька десятків людей вийшли з національною символікою Білорусі. Львів'яни тримали в руках плакати зі словами підтримки. Наприклад, "Свобода для Білорусі".
До слова, перед тим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтверджує свою солідарність із білорусами у прагненні збудувати незалежну, суверенну, демократичну і європейську країну, яку не поглинатиме Росія.
Протести у Білорусі: що треба знати
- Протести у Білорусі почались 9 серпня 2020 року. Люди вийшли на вулиці після оголошення результатів президентських виборів.
- За їх результатами, перемогу нібито здобув самопроголошений президент Олександр Лукашенко. Щоправда, білоруси та цивілізований світ переконані, що вибори сфальсифікували.
- Мітинги перетворились у сутички з ОМОНівцями. Силовики затримували та били тисячі людей. У результаті декілька протестувальників загинули.
- Крім цього, у Білорусі оголошували всенародні страйки. Працівники підприємств масово не виходили на роботу.
- Акції протесту відбуваються досі, особливо ситуація загострюється у вихідні. До речі, 9 лютого буде пів року від початку мітингів.
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