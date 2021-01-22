22 січня Україна відзначає День соборності. В цей день у 1919 році був підписаний документ про з'єднання Української народної республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу, який увійшов в історію як Акт Злуки.

Як відзначають цей день у різних куточках нашої країни – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Запоріжжя

У Запоріжжі учасники війни з Росією традиційно зібралися у День соборності біля пам'ятного хреста на острові Хортиця. Саме тут у квітні 1918 року, за 9 місяців до акту злуки українських земель, відбувалися знакові історичні події.



Вшанування пам'яті учасників національно-визвольних змагань / Фото "Радіо свободи"

Тоді Запоріжжя звільнили від більшовиків 2 військових підрозділи: легіон Січових стрільців Західноукраїнської Народної Республіки на чолі з легендарним Василем Вишиваним і Запорізький корпус армії УНР не менш легендарного полковника Петра Болбочана. Вони влаштували спільний військовий парад у місті, а на Хортиці – багатотисячну панахиду за усіма захисниками землі української. Перша злука – так символічно назвали історики цю зустріч двох військ. 22 січня учасники акції також поминали захисників України.

Львів

У Львові пам'ять борців за незалежність і соборність України вшанували на Личаківському кладовищі. Там поклали квіти та запалили свічки біля Меморіалу воїнам Української галицької армії. А також на могилах держсекретаря військових справ Західноукраїнської Народної Республіки Дмитра Вітовського та президента Національної ради ЗУНР Євгена Петрушевича.

Вшанування загиблих Героїв у Львові: дивіться фото Львівської міської ради

Пом'янули й українських Героїв, які загинули на Донбасі. Опісля відбулася панахида за всіма тими, хто віддав життя за Україну.

Харків

А у Харкові цього дня зробили рушниковий ланцюг єдності. Сотня людей взялася за руки та з'єдналася вишитими полотнами та прапорами. Традиційно щороку 22 січня містяни створюють пам'ятний ланцюг біля пам'ятника Шевченкові.

Ланцюг єдності у Харкові: дивіться фото "Європейської солідарності"

"Ми повинні вивчити урок, який був більше ніж 100 років тому, коли українці на словах ніби єдналися, і це було дійсно об'єднання ЗУНР і УНР, а до цього за рік проголошена незалежність. Але, на жаль, ми тоді не змогли врятувати нашу країну. Сьогодні ситуація інша – 30 років Україна незалежна, але триває війна і треба виходити, щоб доводити це кожен рік", – заявив учасник рушникового Ланцюга єдності Володимир Чистилін.

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Як в Україні відзначали День Соборності: дивіться в сюжеті