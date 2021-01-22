Соборність – це не просто єднання українців, а їх об'єднання довкола побудови української за формою (кордони) і змістом (культура) держави.

З Днем Соборності та Днем незалежності!

Ми відновимо Україну за формою (кордони), якщо не здамо змісту (культури).

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А ще сьогодні – День незалежності!

Діячів Української революції 1917-1921 вважають повільним та нерішучими. В цих рисах бачать головну причину її поразки. Справді вони, як і більшість політиків та громадських діячів того часу, були неготовими до революції. Але після її початку розвивалися дуже динамічно – за дев'ять місяців перейшли від вимог автономії України до проголошення незалежності.

Україна – друга після Фінляндії (яка зробила це місяцем раніше) проголосила незалежність на руїнах імперії. Польща, Чехія, країни Балтії та Кавказу зробили це кількома місяцями пізніше.

Українська революція зазнала поразки не тому, що українці були не готовими захищати її, а тому, що змушені були протистояти наймасштабнішій агресії.

У боротьбі за незалежність 1917-1921 роках в Україні загинуло людей більше, ніж у відстоюванні незалежності будь-якої іншої з новостворених держав, а може навіть їх всім разом взятих.

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Нам є чого вчитися в діячів Української революції, щоб не повторити помилок. Але і є чим, і ким пишатися. Відновлена в 1991 незалежність була б неможливою без її проголошення в 1918.

Тому вітаю усіх із 103 річницею української незалежності!

Джерело: Facebook