На кримських радіостанціях запустили зашифроване привітання з Днем СБУ

В Україні 25 березня відзначили День Служби безпеки – її було створено саме в цей день 29 років тому. Працівники СБУ вирішили не забувати про колишніх "колег" з Криму, які у 2014 році зрадили присязі й перейшли на бік ворога.

Повідомлення передали через кримські радіостанції. Втім, через цензуру на окупованому півострові "привітання" довелося передавати за допомогою шифру, який зрозуміють лише пов'язані з СБУ люди.

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Тож 25 березня жителі нині окупованого півострова змогли почути одразу два зашифровані повідомлення російською мовою:

"Вітаємо колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі з професійним святом. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має термінів давності. Від колективу театру на Володимирській".

"Колеги з театру на Володимирській вітають колишніх колег з театру на Івана Франка з професійним святом. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має строків давності".

На сленгу спецслужби слово "театр" означає відділення СБУ. До окупації головне відділення в АР Крим було розташоване на вулиці Івана Франка в Сімферополі. Натомість на вулиці Володимирській у Києві розташоване головне управління Служби безпеки.

Варто зазначити, що таке "привітання" від українських спецслужбістів не залишилося непоміченим. ФСБ Росії, яка наразі незаконно діє в Криму, навіть розпочала перевірку його джерела.

Коротко про зрадників з СБУ в Криму: