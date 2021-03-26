В Україні 25 березня відзначили День Служби безпеки – її було створено саме в цей день 29 років тому. Працівники СБУ вирішили не забувати про колишніх "колег" з Криму, які у 2014 році зрадили присязі й перейшли на бік ворога.

Повідомлення передали через кримські радіостанції. Втім, через цензуру на окупованому півострові "привітання" довелося передавати за допомогою шифру, який зрозуміють лише пов'язані з СБУ люди. Цікаво Може бути причетна до окупації Криму, – СБУ пояснила обшуки в "Українському виборі" Медведчука Тож 25 березня жителі нині окупованого півострова змогли почути одразу два зашифровані повідомлення російською мовою: "Вітаємо колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі з професійним святом. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має термінів давності. Від колективу театру на Володимирській".

"Колеги з театру на Володимирській вітають колишніх колег з театру на Івана Франка з професійним святом. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має строків давності". На сленгу спецслужби слово "театр" означає відділення СБУ. До окупації головне відділення в АР Крим було розташоване на вулиці Івана Франка в Сімферополі. Натомість на вулиці Володимирській у Києві розташоване головне управління Служби безпеки. Варто зазначити, що таке "привітання" від українських спецслужбістів не залишилося непоміченим. ФСБ Росії, яка наразі незаконно діє в Криму, навіть розпочала перевірку його джерела. Коротко про зрадників з СБУ в Криму: У 2014 році, коли Росія почала окупацію Кримського півострова, у лавах Служби безпеки України, як і в інших видах військ і відомств, багато людей виявилися зрадниками й перейшли на бік окупанта.

Так у 2016 році СБУ опублікувала поіменний список зрадників з півострова, який загалом налічував 1 тисячу 391 прізвище.

Того ж року головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що з усього особового складу в Криму на материк повернулися лише 242 офіцери Служби, які залишилися вірними присязі.