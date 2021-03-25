День народження СБУ: як мінялась національна спецслужба

25 березня свій день народження святкує Служба Безпеки України або просто СБУ. За останній час СБУ довела свою ефективність та показала результат, але самостійно очиститись від "спадку минулого" спецслужба не здатна. Це є головним аргументом тих, хто просуває ідею реформи СБУ.

Спадкоємиця КДБ

СБУ було утворено 25 березня 1992 року, коли Верховна Рада прийняла відповідне рішення. Національна спецслужба виникла на руїнах радянського КДБ – вона успадкувала від попередника чимало функцій та служб, але була не надто ефективна. У часи "Застою" та "Перебудови" українська частина КДБ здебільшого не займалась реальними справами – вони шпигували за дисидентами та виконували роль "політичного розшуку". У нових умовах, що виникли після розвалу СРСР, мода на жандармів пройшла, а контррозвідників, та ще зі знанням іноземних мов, було не надто багато. Фахівці воліли краще реалізовувати себе у бізнесі, а деякі вирішили "суміщати".

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Спадок КДБ виявився важким тягарем та запрограмував систему на відтворення. Втім, були й спроби щось змінити. В цьому допомогли нові союзники – європейські країни та США. Але озирання на колишнього "старшого брата" з Москви ніхто не скасовував. Після здобуття Незалежності в Україні не було проведено люстрацію, а значить – і очищення системи державного управління. Це позначилося й на СБУ – спецслужбою керували колишні комуністи, комсомольці та КДБшники, чимало з них були агентами Росії, багато хто зберіг старі зв'язки з колишніми однокурсниками чи товаришами по службі. У 90-і на це закривали очі, згодом це стане великою проблемою.

У 90-і в Україні відбулося первісне накопичення капіталів. СБУ у цих процесах відігравала допоміжну роль, основну ж "роботу" виконувала міліція. Втім, згодом "контора" активно включилась й відтіснила "ментів". Щоправда, це було свого роду "сінекурою", а пріоритетом залишався захист "державності", тобто – інтересів режиму.

Як це відбувалось, дають уявлення так звані "плівки Мельниченка", на яких тодішній очільник СБУ Леонід Деркач розповідає про прослуховування політичної еліти, "роботу" з журналістами та інші кулуарні питання.

У новому столітті – спецслужба вже активно займалася "економічними питаннями", її керівники стали дуже багатими людьми. Один з них – Валерій Хорошковський, що у якості керівника СБУ закріпив за собою статус олігарха.

На службі президентів

Четвертий президент України Віктор Янукович взяв СБУ під особистий контроль. Спецслужба почала активно "кошмарити" бізнес та "віджимати" активи на користь родини президента та довірених йому осіб. Іншим аспектом діяльності спецслужби був її антиукраїнський характер.

На чолі СБУ Янукович поставив спочатку відверто проросійського персонажа – генерала Калініна, а потім – взагалі громадянина РФ Якименка. Вони разом з російськими агентами на чолі Міністерства Оборони не лише зачистили проукраїнські кадри, але й "проспали" російську агресію, проте не забували про збагачення та терор.

Після перемоги Революції Гідності постала нагальна необхідність реформування СБУ (власне, про реформу спецслужби було оголошено ще за часів президента Ющенка, але Янукович домігся скасування реформ через Конституційний суд, а те, на що не наважився суд – просто спустив на гальмах). Втім, в умовах відкритої російської агресії реалізовувати реформу було не так просто. Крім того, у нового керівництва України не було й особливого бажання цього робити.

Мантрою "Путін нападе", яка стала фактичною індульгенцією за все, вдало скористався п'ятий президент України – за часів Порошенка тиск на бізнес не припинився й навіть посилився (а сам президент став доларовим мільярдером). СБУ продовжила активно втручатись та "сідати" на потоки, контролювати старі "схеми" та вигадувати нові. Імена Демчини та Семочка стали загальновідомими синонімами слова "корупціонер".

Ініціатива залучити Медведчука до процесу звільнення полонених належала виключно Петру Порошенку. Саме він дав вказівку щодо його призначення. Це відбулося у кабінеті президента в присутності міністра закордонних справ Клімкіна,

– ексголова СБУ Валентин Наливайченко розповідає про нюанси відносин керівництва України та агента впливу РФ.

За наказом Порошенка СБУ фактично зачистила ринок дизпалива й передала контроль над ним агенту впливу Росії Віктору Медведчуку. Нині з цього приводу ведеться розслідування, але про ці факти ЗМІ писали практично синхронно з тими подіями.

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Таємні зустрічі Порошенка та Медведчука – СХЕМИ:

Втім, це була лише видима частина корупційного айсберга. Річ у тім, що СБУ – непублічна, а тому доволі часті кланові та підкилимні війни залишаються за межами уваги ЗМІ та громадянського суспільства. Це дозволило топам спецслужби вести власну гру та стати певною мірою некерованими.

Кадровий СБУшник Сергій Семочко – персонаж антикорупційного розслідування:

Звісно, серед кількох десятків тисяч співробітників СБУ є чимало чесних і порядних людей, але корумповане керівництво та колеги кидали й кидають тінь навіть на героїв.

Заступник голови СБУ Павло Демчина – в об'єктиві "СХЕМ":

Нова спроба реформи

Корупція та деградація спецслужби стали очевидними й питання реформи СБУ було однією з вимог громадян України на виборах президента у 2019 році. На них переміг несистемний кандидат – комік Володимир Зеленський. Колишній гуморист призначив очільником СБУ свого товариша дитинства Івана Баканова – бізнесмена та юриста, без належного військового досвіду та роботи у спецслужбах.

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Цивільний (фактично) керівник СБУ мав почати боротьбу з корупцією та спробу лагідного реформування шляхом точкового "очищення". Зробити це без досвіду та знання системи виявилося непросто, особливо, коли твої заступники та їх заступники ведуть свої ігри та вирішують свої питання.

Як живеться "простому СБУшнику":

Втім, реформа СБУ була не лише вимогою суспільства, але й бажанням західних партнерів України. Проблемою займалися не лише в СБУ, але й в Офісі Президента та Парламенті. Підсумковий проєкт реформи СБУ не сподобався – Баканов у своєму програмному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" у листопаді 2020 року його жорстко розкритикував.

Саму мантру про "припинення тиску" на бізнес слід переглянути. Статистика доводить – бізнес набагато частіше скаржиться на інші силові органи, аніж на СБУ,

– голова СБУ Іван Баканов у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" від 13 листопада 2020 року розповідає про "ризики" реформи.

Людина, яка свого часу сама постраждала від "наїздів" людей з "контори", почала захищати ідею збереження фактичного кураторства спецслужб над бізнесом (Баканов навіть обережно нагадав, що йде війна, а значить ніяк не можна забирати в СБУ "економіку", слідство та решту іншого).

Також керівництву СБУ не сподобались ідеї скорочення та позбавлення функції досудового слідства та ще багато чого. Баканов не уникав гострих епітетів – згадав і про "диванних експертів", і про голослівні обвинувачення і навіть навів статистику, згідно з якою у бізнесу взагалі майже нема питань до спецслужби, а "кураторів" та "смотрящих" просто не існує.

На жаль, з СБУ нікуди не поділися агенти Росії (затримання генерала Валерія Шайтанова у квітні 2020), також всередині спецслужби продовжуються кланові війни (спроба замаху на начальника ГУ внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова).

Остання операція відбувалась просто напередодні голосування у парламенті. 28 січня 2021 року Верховна Рада прийняла за основу закон щодо реформування спецслужби. Цей процес буде поступовим – спецслужбу мають скоротити у кілька етапів, її позбавлять повноважень у сфері економіки (цим займеться нова структура – Бюро Економічної Безпеки) та боротьби з корупцією, а після 2024 року СБУ повністю позбудеться функцій досудового слідства. Законом передбачена демілітаризація спецслужби – співробітники більшості підрозділів матимуть не військові, а спеціальні звання. Звісно, якщо не будуть внесені зміни у ході другого читання.

Що передбачає нова реформа СБУ:

Всі ці кроки спрямовані на перетворення СБУ з організації, яка опікується ВСІМ, на "класичну" спецслужбу, яка займається чітко визначеними "вузькими” завданнями, тобто проводить контррозвідку та протидіє тероризму.

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На фоні кроків з реформування СБУ у "конторі" нарешті почали працювати та звітувати про результати. Останні гучні рішення РНБО базуються саме доказах, що зібрали СБУ.

Втім, реформа СБУ, має відбутися паралельно з усіма іншими, зокрема судовою реформою та реформою правоохоронної системи.