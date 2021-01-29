Не зрадив присязі: СБУ розповіла історію розвідника армії УНР

В Україні 29 січня відзначають День пам'яті героїв Крут. Служба безпеки України опублікувала справу на учасника цього бою – старшину армії УНР, розвідника Семена Могилу.

Джерело: СБУ

У 2021 році українці відзначають 103 рік після знакової події.

Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників

Що відомо про долю Семена Могили

На момент наступу військ Муравйова на Київ Могилі виповнився лише 21 рік. Ще до початку бою на станції Крути його підрозділ захопив у полон кількох червоноармійців.

Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював всіх поранених бійців своєї сотні,

– розповіли в СБУ.

Навесні розвідник приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині, а у 1920 році брав участь у Першому зимовому поході.

Як схопили розвідника УНР

У 1923 Семен перетинав польсько-радянський кордон. Тоді його і схопили вороги. Керівництво радянських спецслужб допитувало Могилу та примушувало до співпраці, однак український воїн не зрадив присязі.

Могилу розстріляли у Харкові у ніч проти 23 березня 1924 року.



Деталі справи Семена Могили / Фото СБУ



Справа українського військового Могили / Фото СБУ



Що відомо про Семена Могилу / Фото СБУ