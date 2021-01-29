Не зрадив присязі: СБУ розповіла історію розвідника армії УНР

В Україні 29 січня відзначають День пам'яті героїв Крут. Служба безпеки України опублікувала справу на учасника цього бою – старшину армії УНР, розвідника Семена Могилу.
Джерело: СБУ
У 2021 році українці відзначають 103 рік після знакової події.
Важливо День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
На момент наступу військ Муравйова на Київ Могилі виповнився лише 21 рік. Ще до початку бою на станції Крути його підрозділ захопив у полон кількох червоноармійців.
Після запеклого протистояння з 4-тисячною армією більшовиків Могила евакуював всіх поранених бійців своєї сотні,
– розповіли в СБУ.
Навесні розвідник приєднався до збройної антибільшовицької боротьби на Херсонщині, а у 1920 році брав участь у Першому зимовому поході.
У 1923 Семен перетинав польсько-радянський кордон. Тоді його і схопили вороги. Керівництво радянських спецслужб допитувало Могилу та примушувало до співпраці, однак український воїн не зрадив присязі.
Могилу розстріляли у Харкові у ніч проти 23 березня 1924 року.
Деталі справи Семена Могили / Фото СБУ
Справа українського військового Могили / Фото СБУ
Що відомо про Семена Могилу / Фото СБУ