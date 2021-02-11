11 лютого відзначають День незалежності Ватикану. Найменша в світі держава водночас є унікальною та надзвичайно закритою. Дещо відгортає завісу - 24 канал

День незалежності Ватикану відзначається 11 лютого, цього дня у 1929 році були укладені Латеранські угоди, які надавали Ватикану незалежність від Королівства Італія. Саме тоді починається сучасна епоха держави-міста під назвою Ватикан, втім виникла вона не на порожньому місці й передували цьому майже 2000 років історії.

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Історія Ватикану

За легендою, саме на Ватиканському пагорбі у Римі у 67 році нової ери на хресті загинув Святий Петро – перший Папа Римський. Пагорб, де як вважається, загинув апостол, з часом став місцем вшанування його пам'яті християнами. За часів імператора Костянтина Великого на початку 4 століття нової ери на цьому місці було збудовано капличку, з того часу ватиканський пагорб почав залюднюватися.

Вечірній Ватикан / Фото – Офіційна сторінка Української редакції Радіо Ватикану

У 8 столітті Ватикан стає центром так званої Папської держави, яка згодом буде однією з найвпливовіших у християнському світі, а Папа Римський – верховним арбітром, що міг впливати на міжнародну політику та вирішувати долі мільйонів людей.

Саме Папа Римський є очільником світового християнства й за церковною ієрархією є вищим за патріархів, саме тому вони не дуже воліють з ним зустрічатись, адже тоді доведеться ритуально цілувати понтифіку руку. Втім, нині дипломатія бере гору й, наприклад, під час зустрічі Папи Франциска та московського патріарха Кирила ритуал було порушено – церковники тричі розцілували одне одного, щоб не ображати православних.

Папа Римський та Патріарх Константинопольський – історична зустріч / Фото – Офіційна сторінка Української редакції Радіо Ватикану

Офіційно християнський світ живе у розколі з середини 11 століття і лише у 1965 році вселенський патріарх Афінагор та Папа Павло Шостий зняли одне з одного анафеми.

Держава Ватикан у своєму сучасному вигляді сформувалась у 1929 році, коли Муссоліні від імені Короля Італії погодився на створення незалежної держави-анклаву у межах Риму.

Ватикан зараз

Нині Ватикан – це 44 гектари землі, на яких проживають понад 600 громадян цієї карликової держави.

Громадянство Ватикану тимчасове й паспорт цієї держави прирівнюється до дипломатичного. Громадянство є тимчасовим – надається лише на час служби/роботи у Ватикані. Це стосується як церковників, так і їх охорони – легендарних швейцарських гвардійців.

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Гвардієць на сторожі / Фото – Офіційна сторінка Української редакції Радіо Ватикану

До речі, їх у Ватикані – 135 бійців, таке співвідношення військових до загальної кількості громадян робить цю державу найбільш мілітарною у світі (як би це парадоксально не було). При цьому швейцарська гвардія Ватикану є найменшою армією держави у світі. А ще це найстаріша в світі армія з тих, що діють й донині. 22 січня 2021 року швейцарській гвардії Ватикану виповнилося 515 років.

Ватикан лишається доволі закритим, що породило чимало легенд та бувальщин. Деякі з них стали основою для книг і фільмів ("Ангели і Демони" Дена Брауна, серіал "Молодий Папа" Паоло Соррентіно, фільм Фернанду Мейрелліша "Два Папи" тощо).

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У межах держави є свої банкомати, але їх меню подається латинкою. Також у Ватикані ціни у середньому на 25% нижчі, ніж у Італії, оскільки магазини звільнені від податків. До недавніх часів вони взагалі нагадували щось на кшталт д'юті фрі, проте зараз святі отці відмовили люксовим брендам, оскільки вирішили, що розкоші суперечать нормам християнства.

Кардинали у масках на "зумі" / Фото – Офіційна сторінка Української редакції Радіо Ватикану

Валюта Ватикану – євро (при цьому ця теократична монархія не є членом ЄС), але вам дуже пощастить, якщо ватиканські монети опиняться у вас – їх карбують не більше мільйона на рік й вони є колекційною рідкістю.

У Ватикану найкоротша у світі залізниця – лише 200 метрів її проходять по території цієї держави, а загальна протяжність становить 1 кілометр.

Натомість у Ватикану є своє футбольна першість і в ній грають одразу 8 команд (до прикладу, в Україні зараз їх менше сотні – 89). Матчі чемпіонату традиційно грають у понеділок і вівторок, а неділю відводять на релігійні справи. До речі, Папа Франциск навчався в одній школі з легендою футболу Альфредо ді Стефано й сам є палким футбольним вболівальником. Його улюблена команда – "Сан-Лоренсо”, з 2008 року він є офіційним членом фан-клубу "Святих" – таке прізвисько має ця аргентинська команда.

Зустріч Папи Римського з президентом України / Фото – Офіційна сторінка Української редакції Радіо Ватикану

Папа-реформатор

Ватикан цікавить багатьох, а Папа Римський є однією з найвідоміших персон світу. Франциск Перший був обраний у 2013 році. Він відомий як реформатор. Звісно, не такий як Ленні Білардо з серіалу Соррентіно, але й йому є чим пишатись.

Факти про Папу:

Так, католицька церква за Папи Франциска стає більш відкритою та менш радикальною. Папа не боїться призначати кардиналом афроамериканця, не проти гендерної рівності (у 2021 році 2 жінки отримали посади у Ватикані, які раніше займали лише чоловіки), критикує антивакцинаторів та антимасочників, Ватикан офіційно підтримав вакцинацію проти COVID-19. Крім того, Папа висловив слова підтримки ЛГБТ (ці слова спричинили великий скандал у католицькому світі). Хоча раніше кардинал Бергольо був противником та критиком гомосексуалів.

Одна з найбільш недооцінених реформ Ватикану у 21 столітті:

Католицька церква визнала проблеми існування священників-педофілів та відмовилась покривати їх, а Папа Франциск був одним з ініціаторів "чистки".

Крім того, відбулось і фінансове очищення – Папа наказав провести аудит Банку Ватикану, щоб зняти звинувачення у корупції. Останнім часом католицька церква стала поблажливішою у питанні розлучень та хрещення дітей, що народилися поза шлюбом.

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Також Папа Франциск та Ватикан підтримують Україну, яка потерпає від російської агресії. У Ватикані знають, що в нашій країні нема ніякого "громадянського конфлікту", а є військова агресія Росії та окупація українських територій.